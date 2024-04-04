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Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 718 milyon dolar azalışla 123 milyar 126 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 29 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 934 milyon dolar azalışla 68 milyar 748 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 22 Mart'ta 70 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 29 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 718 milyon dolar gerileyerek 123 milyar 844 milyon dolardan 123 milyar 126 milyon dolara indi.

 

AA

Etiketler tcmb Merkez Bankası rezerv döviz dolar altın
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