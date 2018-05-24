Merkez Bankası'ndan bir döviz hamlesi daha !

Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğine ilişkin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihaleleri takvimini, oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecek şekilde güncelledi.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim güncellenmiştir. Anılan dönemde ihaleler yoluyla oluşacak vadeli döviz satım pozisyon tutarı mevcut 6.15 milyar dolardan 8 milyar dolara ulaşabilecektir."

Açıklamada ayrıca 2018 yılı boyunca vadeli döviz satım pozisyon tutarının ulaşabileceği üst sınırın ise 10 milyar dolar olarak belirlendiği de açıklandı.

TCMB'nin açıklaması ardından ilk etki olarak dolar/TL 4.76 civarından 4.74'ün altına kadar geriledi.

Merkez Bankası dün aldığı kararla da, Geç Likidite Penceresi faiz oranını 300 baz puan artırarak 16.5 seviyesine çıkarmıştı.