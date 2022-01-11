  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. MetroPOLL anketinden çarpıcı sonuç: Muhalefet, iktidarı geride bıraktı

MetroPOLL anketinden çarpıcı sonuç: Muhalefet, iktidarı geride bıraktı

MetroPOLL anketinden çarpıcı sonuç: Muhalefet, iktidarı geride bıraktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ''Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?'' anketinde muhalefet, iktidarı geride bıraktı.

Araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor. Son anket sonuçları MetroPOLL Araştırma Şirketi'nden geldi.

MetroPOLL'ün Aralık 2021'de yaptığı ankette katılımcılara "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" sorusu yönetildi. 

MUHALEFET İLE İKTİDAR ARASINDAKİ FARK %1.3
Ankete katılanlar muhalefetin ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söyledi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.

%36.7 MUHALAFETİN DAHA İYİ YÖNETECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Ankete katılanların %36.7'si muhalefet derken, %35.4'ü iktidarın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini düşünüyor. İkiside iyi yönetir diyenlerin oy oranı %10.3, cevap vermeyenlerin oy oranı ise %17.6 oldu.

Etiketler metropoll anket sonuçları ekonomi anketi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Yine yeniden zam geliyor!
Cemaat yurdunda intihar eden Enes'in babasından dikkat çeken sözler
Survivor All Star macerası başlıyor... Yarışmacılar böyle veda etti
NASA'nın Mars'taki gözü Perseverance arıza yaptı!
WhatsApp’a yeni özellik! Bildirimler değişiyor
Bu iddia çok konuşulur: ''Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı''
Komşusuna yanlışlıkla gönderdiği fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi
Kuzey Kore liderinin karısı hakkında bomba iddia
Bu ''anne'' çöp konteynerine çöp değil insanlığını attı!
Spor camiasını yıkan ölüm: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı