MetroPOLL anketinden çarpıcı sonuç: Muhalefet, iktidarı geride bıraktı

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ''Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?'' anketinde muhalefet, iktidarı geride bıraktı.

Araştırma şirketleri kamuoyunun nabzını yoklamaya devam ediyor. Son anket sonuçları MetroPOLL Araştırma Şirketi'nden geldi.

MetroPOLL'ün Aralık 2021'de yaptığı ankette katılımcılara "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" sorusu yönetildi.

MUHALEFET İLE İKTİDAR ARASINDAKİ FARK %1.3

Ankete katılanlar muhalefetin ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söyledi. Muhalefetle, iktidar arasındaki oran farkı ise %1.3 oldu.



%36.7 MUHALAFETİN DAHA İYİ YÖNETECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılanların %36.7'si muhalefet derken, %35.4'ü iktidarın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini düşünüyor. İkiside iyi yönetir diyenlerin oy oranı %10.3, cevap vermeyenlerin oy oranı ise %17.6 oldu.