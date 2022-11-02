Milli elektrikli tren projesi için olay iddia

2013'te tanıtılan, 2018'de raylara ineceği açıklanan ve defalarca ertelenen milli elektrikli tren projesinin hazır olmadığı iddia edildi.

CHP Samsun Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Üyesi Kemal Zeybek, 2023 yılında hizmete gireceği vaadine karşın ‘Samsun Hızlı Tren Hattı’nın henüz projesinin dahi hazırlanmadığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, AK Parti iktidarının 2018 seçimleri öncesi 2016 yılında projenin bittiğini ve Samsun Ankara Hızlı Tren için çalışmalara başlanacağını vadettiğini anımsatan Zeybek, “Geçtiğimiz aylarda projenin akıbetini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürüne sözlü olarak sorduğumda bana kâğıt üzerinde dahi proje olmadığını söylediler. Ayrıca ‘Samsun Ankara Hızlı Tren Hattı’nı yazılı olarak sormama rağmen üzerinden aylar geçti ama halen bir cevap dahi veremediler. Sadece tek söylenen şey yapılacak vaadi” dedi.

‘ALAY EDİYORLAR’

Samsun Ankara Hızlı Tren hattıyla ilgili bir proje dahi olmamasının vatandaşlarla alay etmek olduğunu kaydeden Zeybek, “2 kâğıt üzerinde dahi olmadığını itiraf ettikleri projenin halen şu zaman yapılacağı yönünde yalan söylüyorlar” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha önce 2020 sonunda hizmete alınacağını açıkladığı tren için son olarak 2022 sonunu işaret etmişti.

Cumhuriyet