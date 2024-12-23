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Milli Savunma Bakanlığı engelli ve gazi personel alımına başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı engelli ve gazi personel alımına başlıyor
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Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından 32 işçi alımı yapacağını duyurdu. Ayrıca kura çekimi tarihi ve başvuru şartları belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 32 işçi alımı için başvuruların 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacağını duyurdu. Her bir aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.

Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak.

MSB yapılan açıklama şu şekilde: 

2024 yılı Millî Savunma Bakanlığı engelli ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan işçi temin duyurusu https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Etiketler MSB milli savunma bakanlığı İŞKUR Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı işçi alımı Engelli Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar TMSY
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