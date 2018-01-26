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  3. 26 Ocak 2018 11:49

Milyonlarca kartın sahibine son çağrı ! Tarih yaklaştı

Banka ve kredi kartlarıyla alışveriş yapabilmek için kart hamilinden onay alma süresine 4 gün kaldı.

Milyonlarca kartın sahibine son çağrı ! Tarih yaklaştı
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Banka ve kredi kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinden onay alma süresinin sonuna yaklaşıldı. Kartlarla internetten alışveriş ve ödeme yapılabilmesi için kart sahiplerinin onay vermesine yönelik süre 31 Ocak'ta sona erecek.

Dolandırıcılar tarafından ele geçirilen kart bilgileri kullanılarak, kişinin bilgisi ve isteği dışında internet üzerinden yapılan alışverişlere ilişkin yoğunlaşan şikayetler artış gösterdi. Hatta kartının elektronik ticarete açık olduğunun farkında dahi olmayan kart hamilleri bulunuyor. Bu nedenle kartların standart şekilde elektronik ticarete açık olarak düzenlenmesi yerine kart hamilinin tercihinin sorulması ve kart hamilinin talebi doğrultusunda kartın elektronik ticarete açık olması yönünde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca Ekim 2016’da karar alındı.

Bankaların sistemlerini alınan karara uyumlu hale getirebilmesi ve kart hamillerinden talep toplanabilmesi için 31 Ocak 2018 tarihine kadar bankalara süre verildi. BDDK yetkililerinin yenisafak.com'a yaptığı açıklamaya göre bu süre içerisinde bankalarca, ticari ve sanal kartlar düşüldükten sonra, karar kapsamında olan 45 milyon kredi kartı için kart hamiline ulaşıldı,

31 milyon kredi kartı için kart sahibinin talebi alındı.

Kart hamilinin talebinin alınmadığı 14 milyon kartın sadece 5 buçuk milyonu geçtiğimiz bir yıl içerisinde internet alışverişlerinde kullanıldı. Bu 5 buçuk milyon kartın internette kullanılıyor olmasına rağmen kart hamilinin henüz onay vermemesinin bazı sebepleri bulunuyor;

-Sektörde kişi başına yaklaşık 3 kart olduğu dikkate alındığında, kart hamillerinin internet işlemlerinde kullanmak üzere tüm kartlarını elektronik ticarete açtırmaması,

-İnternet işlemi öncesi kartın elektronik ticarete açılması ve işlem sonrası yeniden kapatılabilmesine imkan sağlayan banka uygulamalarını kullanan kart sahiplerinin taleplerini bankaya iletmek yerine, işlem bazlı kendisinin kartını elektronik ticarete açıp kapatması,

-Kart sahiplerinin onay vermek için son günü beklemesi.

31 Ocak’tan sonra kartı alışverişe açtırmak mümkün

31 Ocak 2018 olarak belirlenen uygulamaya geçiş tarihi sonrasında da kart sahiplerinin kartlarını internet işlemlerine açmak için onay vermesi ya da tercihlerini değiştirmesi halinde internete açık kartını kapalı, kapalı kartını açık hale getirmesi her zaman mümkün olacak.

Bankalar çağrı merkezi, internet şube, mobil şube gibi farklı kanallardan kart hamillerinin taleplerini alıp işleyebilecekleri altyapıyı oluşturdu. Uygulamaya geçiş sonrası, onayını ya da değişen tercihini bankaya iletmek isteyen kart hamili tercih ettiği bir kanaldan bankaya ulaşarak istediği anda işlemini yaptırabilecek.

Yeni Şafak

alışveriş , kredi kartı , ticaret , çağrı
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