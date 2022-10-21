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Motorine bu gece indirim geliyor

Motorine bu gece indirim geliyor
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Brent petrol fiyatı yeniden 93 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin fiyatına indirim bekleniyor.

OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası 98 doları gören brent petrolün fiyatı yeniden 93 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine indirim geliyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.

 

Etiketler motorine indirim motorin fiyatı
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