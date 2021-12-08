Mutfakta yangın var! Bir zam da süt ürünlerine geldi

Çiğ süte yapılan zammın ardından süt ürünlerinde de 5 liradan 20 liraya kadar fiyat artışı yaşandı.

Geçtiğimiz hafta çiğ süte Ulusal Süt Konseyi tarafından zam yapılmış, böylece sütün litre fiyatı 3.20 TL’den 4.70 TL’ye yükselmişti. 25 litre sütten 1 kilo elde edilen tereyağın fiyatı 54 liradan 70 liraya yükselirken, yine 18 litre çiğ sütten 1 kilo elde edilen kaymak ise 45 liradan 60 liraya yükseldi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bulundan Asarcıklı Caddesi’nde bulunan şarküteri çalışanı Hasan Akça, çiğ süt zammından sonra süt ürünlerine zam geldiğini aktarırken, bu artışı tam anlamıyla yansıtmadıklarını belirtti.

Akça, “Geçtiğimiz hafta çiğ süte gelen zamlar bizim dükkânımızdaki ürünlerimizin fiyatlarını etkiledi. Yüzde 50 oranında ürünlere zam gelse de biz fiyatlara tam anlamıyla bu zamları yansıtmadık. Örneğin tereyağın kilogram fiyatı 54 liradan 70 liraya, kaymağın fiyatı ise 45 liradan 60 liraya yükseldi. Bunun yanı sıra peynir fiyatı 44 liradan 54.90 TL’ye yükselirken yoğurt fiyatlarına 5’er lira artış yapıldı” diye konuştu.