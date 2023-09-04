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O ilde toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam geldi

O ilde toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam geldi
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Çanakkale'de artan maliyetler nedeniyle toplu ulaşıma yüzde 41 ile 75 oranında zam yapıldı.

Çanakkale'de belediye başkanı Ülgür Gökhan başkanlığında bir araya gelen belediye meclisinin eylül ayı olağan toplantısında, yeni toplu ulaşım tarifesi belirlendi. 

Meclisin ikinci oturumunu başkan yardımcısı İrfan Mutluay yönetti.

Artan akaryakıt fiyatları, lastik, yedek parça ve bakımdaki yüksek enflasyon, asgari ücrete bağlı olarak artan personel ücretlerinin neden olarak gösterildiği yeni zamlı tarife ikinci oturumda oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, şehir içi, Güzelyalı, Dardanos ve Çınarlı tam yolcu ücreti yüzde 41,67'lik artışla 12 liradan 17 liraya, aynı hattaki öğrenci yolcu ücreti ise yüzde 66,67 artışla 6 liradan 10 liraya yükseldi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) kampüs içi yolcu ücreti de yüzde 75 zamla 2 liradan 3.50 liraya çıktı.

Etiketler zam çanakkale toplu taşıma
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