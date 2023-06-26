  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Özgür Demirtaş Dolar/TL'nin gideceği seviyeyi açıkladı

Özgür Demirtaş Dolar/TL'nin gideceği seviyeyi açıkladı

Özgür Demirtaş Dolar/TL'nin gideceği seviyeyi açıkladı
Güncelleme:

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş, Dolar/TL'nin rekor seviyeye yükselmesinin ardından yeni tahminini açıkladı.

Döviz kurunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin altında kalan faiz artışı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in serbest kambiyo rejimi vurgusunun ardından başlayan yükseliş ivmesi haftanın ilk işlem gününde de devam etti.

Dolar/TL geçen hafta yeni tarihi zirve olan 25.73 seviyesine kadar yükselmişti. Bugün gün içi en yüksek 26.04 seviyesinde zirveyi gördü. Euro ise gün içi 28.38'i görerek zirve tazeledi. 

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurunun rekor kırmasının ardından yeni tahminini paylaştı.

Demirtaş, “Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…” dedi.

Demirtaş bir önceki paylaşımında da şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Hani ülke batacaktı diyorlar. Ülkeler bakkal dükkanı gibi batmaz!

Ülkeler züccaciye dükkanı gibi kapısına ‘zararına satışlar’ yazmaz!

Ama:

1) Halkları fakirleşir.

2) Orta direk çöker.

3) Alım gücü düşer…

Bunların olması ülkelerin batmasına eşdeğerdir.”

Etiketler özgür demirtaş dolar türk lirası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'de korkutan deprem
Çeşme'de tuvalet ücreti ''yok artık'' dedirtti
Dolar 26 TL'yi aştı; Euro ve altın da uçuyor!
İstanbul pandemi günlerine geri döndü
Bir Türk devi daha iflas etti
Dolandırıcıların ''bayram tuzağı'' bu oldu!
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan evleniyor
Ünlü ekonomist Dolar, enflasyon ve TL için uyardı
O ilimizde doğa yürüyüşü sırasında bir ''dev'' buldular
Memura seyyanen zam geliyor