  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Piyasalara DeepSeek bombası düştü, dev şirketlerin hisseleri çakıldı

Piyasalara DeepSeek bombası düştü, dev şirketlerin hisseleri çakıldı

Piyasalara DeepSeek bombası düştü, dev şirketlerin hisseleri çakıldı
Güncelleme:

Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. ABD ve Avrupalı teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü. Piyasadaki kaybın 1 trilyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Çinli şirketlerin adımları yapay zekada rekabeti kızıştırdı.

Aralık ayının son haftasında piyasaya sürülen Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek-V3 modelinin kısa sürede elde ettiği başarı Silikon Vadisi'nde şok etkisi yarattı.

Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşen DeepSeek, son yapay zeka modelinin düşük maliyetle ve az sayıda çip ile geliştirildiğini duyurmuştu.

DeepSeek, 671 milyar parametreli bir modeli eğitmek için 2048 adet Nvidia H800 ve sadece 5,6 milyon dolar kullandığını açıklamıştı.

Girişim, bu rakamın OpenAI ve Google'ın benzer büyüklükteki modelleri eğitmek için harcadığı miktarın çok altında olduğunu ifade etmişti.

Diğer Çinli şirket Baidu'nun üretken yapay zeka platformu Wenku ise 40 milyon ödeme yapan kullanıcıya ulaştı.

Çinli şirketlerin hamleleri OpenAI, Google ve Meta gibi ABD'li devlerin hakimiyetinin sarsılacağına dair beklentileri güçlendirdi.

PİYASALARI ALTÜST ETTİ

DeepSeek dalgası, küresel piyasalarda çip şirketlerinin hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Analistler, ABD ve Avrupa'daki düşüşün devam etmesi halinde 1 trilyon dolarlık kaybın yaşanbileceğini belirtiyor.

Çip teknolojisinin önde gelen şirketi Nvidia'nın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 düştü.

Hollanda merkezli çip makineleri üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 8 geriledi.

Piyasa öncesi işlemlerde Broadcom hisselerinde kayıplar yüzde 13'ü bulurken, AMD'nin hisselerindeki düşüş yüzde 5'e yaklaştı.

Hisselerdeki değer kaybı, Intel'de yüzde 3,4, Qualcomm'da yüzde 1,3, Arm'da yüzde 2,4 oldu.

Teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 6, Amazon'un yüzde 4 ve Meta'nın da yüzde 3,9 geriledi.

Etiketler deepseek teknoloji hisse yapay zeka
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bankada parası olanlara kötü haber: TL mevduatlarında banka faizleri eridi Bankada parası olanlara kötü haber: TL mevduatlarında banka faizleri eridi Erdoğan'ın adaylığı, CHP'nin adayı, partilerin oy oranı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi... Erdoğan'ın adaylığı, CHP'nin adayı, partilerin oy oranı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi... Sakın ''kredi kartı limitim çok yüksek'' diye sevinmeyin! Sakın ''kredi kartı limitim çok yüksek'' diye sevinmeyin! Kartalkaya'daki yangın faciasının nedeni ortaya çıktı Kartalkaya'daki yangın faciasının nedeni ortaya çıktı Gezegenlerin sıralanışı Türkiye'den de izlendi Gezegenlerin sıralanışı Türkiye'den de izlendi İstanbul'da bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğlu 5 yerinden bıçaklandı İstanbul'da bit pazarında dehşet: İtalyan şefin oğlu 5 yerinden bıçaklandı 200 şirket haftada 4 gün çalışma kararı aldı 200 şirket haftada 4 gün çalışma kararı aldı Bursa'da korkutan deprem Bursa'da korkutan deprem Burası Türkiye'nin tatil cenneti Muğla kıyıları... Onlarcası birarada! Burası Türkiye'nin tatil cenneti Muğla kıyıları... Onlarcası birarada! Tuğba Ekinci'den kadınları ayağa kaldıran açıklamalar Tuğba Ekinci'den kadınları ayağa kaldıran açıklamalar
Sosyal güvenlik uzmanından emeklilik hayali kuranlara kritik uyarı! Sosyal güvenlik uzmanından emeklilik hayali kuranlara kritik uyarı! Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları kızdıracak iddia Sergen Yalçın'dan Galatasaraylıları kızdıracak iddia Eski AK Partili vekilden Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları hakkında skandal suçlama Eski AK Partili vekilden Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları hakkında skandal suçlama Kim Milyoner Olmak İster'de beyin yakan matematik sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de beyin yakan matematik sorusu! Kızılcık Şerbeti'nde bir ''skandal'' ifşa daha Kızılcık Şerbeti'nde bir ''skandal'' ifşa daha Türkiye yeni günde yine bir facianın eşiğinden döndü: Yaralılar var Türkiye yeni günde yine bir facianın eşiğinden döndü: Yaralılar var İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ''heybedeki turp'' deyip o ismin adını verdi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ''heybedeki turp'' deyip o ismin adını verdi! Köyün köpekleri faciayı önledi: Bugün bir kabusa uyanabilirdik! Köyün köpekleri faciayı önledi: Bugün bir kabusa uyanabilirdik! Türkiye'de şimdi de Sarı Serum alarmı verildi: 1.500 TL'lik yeni ölüm tuzağı Türkiye'de şimdi de Sarı Serum alarmı verildi: 1.500 TL'lik yeni ölüm tuzağı