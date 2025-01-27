Piyasalara DeepSeek bombası düştü, dev şirketlerin hisseleri çakıldı

Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. ABD ve Avrupalı teknoloji şirketlerinin hisselerinde sert düşüşler görüldü. Piyasadaki kaybın 1 trilyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Çinli şirketlerin adımları yapay zekada rekabeti kızıştırdı.

Aralık ayının son haftasında piyasaya sürülen Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek-V3 modelinin kısa sürede elde ettiği başarı Silikon Vadisi'nde şok etkisi yarattı.

Apple'ın iPhone indirme listelerinde zirveye yerleşen DeepSeek, son yapay zeka modelinin düşük maliyetle ve az sayıda çip ile geliştirildiğini duyurmuştu.

DeepSeek, 671 milyar parametreli bir modeli eğitmek için 2048 adet Nvidia H800 ve sadece 5,6 milyon dolar kullandığını açıklamıştı.

Girişim, bu rakamın OpenAI ve Google'ın benzer büyüklükteki modelleri eğitmek için harcadığı miktarın çok altında olduğunu ifade etmişti.

Diğer Çinli şirket Baidu'nun üretken yapay zeka platformu Wenku ise 40 milyon ödeme yapan kullanıcıya ulaştı.

Çinli şirketlerin hamleleri OpenAI, Google ve Meta gibi ABD'li devlerin hakimiyetinin sarsılacağına dair beklentileri güçlendirdi.

PİYASALARI ALTÜST ETTİ

DeepSeek dalgası, küresel piyasalarda çip şirketlerinin hisselerinde satış baskısına yol açtı.

Analistler, ABD ve Avrupa'daki düşüşün devam etmesi halinde 1 trilyon dolarlık kaybın yaşanbileceğini belirtiyor.

Çip teknolojisinin önde gelen şirketi Nvidia'nın hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 10 düştü.

Hollanda merkezli çip makineleri üreticisi ASML'nin hisseleri yüzde 8 geriledi.

Piyasa öncesi işlemlerde Broadcom hisselerinde kayıplar yüzde 13'ü bulurken, AMD'nin hisselerindeki düşüş yüzde 5'e yaklaştı.

Hisselerdeki değer kaybı, Intel'de yüzde 3,4, Qualcomm'da yüzde 1,3, Arm'da yüzde 2,4 oldu.

Teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 6, Amazon'un yüzde 4 ve Meta'nın da yüzde 3,9 geriledi.