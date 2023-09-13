Reeder Teknoloji halka arzında süreç başladı

Reeder Teknoloji halka arzının SPK tarafından onaylanmasının ardından talep toplama süreci de bugün başladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 Eylül 2023 tarihinde Reeder Teknoloji’nin ilk halka arzına onay vermişti.

Buna göre, REEDR halka arzı için talep toplama tarihleri 13-14-15 Eylül 2023 olarak açıklandı. Yani halka arz için talep toplama süresinin 3 gün olacağı bildirildi.

Yatırımcılar bu tarihlerde Reeder Teknoloji halka arzına pay başına 9,30 TL’den başvurabilecek.

Öte yandan, Reeder Teknoloji halka arzının büyüklüğü 2 milyar TL olarak açıklanırken, halka açıklık oranının %22,63 olacağı duyuruldu. Toplamda ise 215 milyon adet lot dağıtımı yapılacağı bildirildi.

Reeder Teknoloji, faiz hassasiyeti olanlar için ise katılım endeksine uygun işlem görmeyecek.

Halka arza katılım durumuna göre ise şu miktarlarda hisse dağıtımı yapılması bekleniyor:

2.300.000 Katılıma 80 Lot (744 TL)

2.600.000 Katılıma 71 Lot (661 TL)

3.000.000 Katılıma 61 Lot (568 TL)

3.400.000 Katılıma 54 Lot (503 TL)

3.800.000 Katılıma 49 Lot (456 TL)

Rakamlar ise katılımcı sayısının artması ya da azalmasına göre değişim gösterebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, katılımcı sayıları üzerinden yapılan bu hesaplamalarda katılımcıların tamamının en az tahmindeki kadar hisse talep ediyor olmasıdır. Şayet katılımcıların belli bir kısmı daha az talep girmişlerse bu tahminler geçerliliğini yitirecek ve katılımcı sayısı aynı olsa da çok daha yüksek tutarlarda dağıtım olabilecektir. Yatırımcıların bu durumu dikkate alarak talep girişi yapmaları faydalı olacaktır.

Öte yandan şirket tarafından brüt halka arz gelirinin %40’ı ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanarak, şunlar garanti edilmiştir:

"1 yıl boyunca ihraççı pay satışı, 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.

2023 yıl sonunda FAVÖK 909,95 milyon TL, net kâr 728,51 milyon TL’nin altında kalırsa yatırımcılara ilave pay dağıtacak.

2024 yıl sonunda FAVÖK 1.76 milyar TL’nin altında kalırsa yatırımcılara ilave pay dağıtacak."