Rekor üstüne rekor kıran borsa için dikkat çeken tahmin

Seçim sonrası yükselişe geçen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 7 bin puanı aşarak rekor kırdı. Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, kurum olarak borsada 12 aylık tahminlerinin 8400 puan olduğunu söyledi.

Seçim sonrası ekonomi yönetiminin değişmesi, Merkez Bankası’na yapılan atamalar ve para politikasındaki değişimle borsadaki yükseliş sürüyor. Yabancı ilgisi de yeniden canlanmaya başladı.

Son günlerde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 artışla 7.216,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bugün ise 7.296 puan ile rekor tazeledi. Peki borsada yükseliş devam edecek mi?

Dünya gazetesinden Birol Bozkurt’a konuşan Ata Yatırım yöneticisi Cemal Demirtaş, borsayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

”Çok ters bir gelişme olmadıkça, ara sıra düzeltmeler olsa da yönün yukarı olabileceğini ve kısa vadede 7500 seviyelerinin üzerine oturması da güven ortamının sağlamlaşacağının sinyalini verecektir.”

Demirtaş, ”21 Temmuz tarihinde çıkardığımız Ata Yatırım Strateji raporunda, 12 aylık BIST-100 endeksi hedefimizi 8400 olarak belirledik” dedi.

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