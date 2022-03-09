Rusya Merkez Bankası dolar ile işlemleri durdurdu

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

Milli Gazete'nin haberine göre, Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat nedeniyle Batı'nın yaptırımları sonucu ekonomi sarsıntı yaşayan Rusya'dan yeni hamle geldi.

Rusya Merkez Bankası, yabancı para cinsinden satışları 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında askıya aldığını açıkladı.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomideki son durum göz önüne alınarak yapılan düzenleme kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre bankaların 9 Mart-9 Eylül tarihleri arasında döviz cinsinden satış yapamayacakları belirtildi.

Açıklamada döviz cinsinden mevduat sahiplerinin para çekme limitlerinin de maksimum 10 bin ABD doları olacak şekilde yeniden düzenlendiği, mevduat sahiplerinin bunun üstündeki rakamları sadece Rus Rublesi olarak çekebileceği kaydedildi.

Bilindiği gibi, Batı, Moskova'ya yönelik çok taraflı yaptırım uyguluyor.