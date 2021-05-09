Şekerbank’tan üretime dijital destek

Tarım ve KOBİ bankacılığında 67 yıllık köklü tecrübeye sahip Şekerbank, dijital bankacılık yatırımlarında da üretimi desteklemeyi önceliklendirerek esnaf, çiftçi ve KOBİ’lere özel birçok ilki barındıran mobil, web ve tablet bankacılığı çözümlerini üretenlerin hizmetine sundu.

Yürüttüğü dijital transformasyon programı ile tüm teknolojik altyapısını ve süreçlerini uçtan uca yenileyen banka, dijital bankacılık imkanlarıyla finansal erişimi yaygınlaştırma hedefi çerçevesinde, pandemi sürecinde finansal desteğe ihtiyacı artan esnaf, çiftçi ve KOBİ’lerin diledikleri anda, istedikleri yerden kredi başvurusu yapabilmelerini sağlayan bir dijital kanal altyapısı oluşturdu. Bankanın dijital transformasyon programı kapsamında geliştirilen kanal altyapısı sayesinde ister mobilden, ister tabletten, ister webden kredi başvurusu yapabilen üretenler, aynı zamanda Şekerbank’ın sunduğu üç aya kadar taksit erteleme imkânından da faydalanabiliyor.

Kuruluşundan genel Anadolu bankacılığı misyonunu sürdürülebilir bankacılık perspektifinde geliştiren Şekerbank, iş süreçlerini ve teknolojik altyapısını uçtan uca yenilediği dijital transformasyon programı kapsamında önceliği yine üretimi desteklemeye vererek esnaf, çiftçi ve KOBİ’lere özel geliştirdiği dijital kanal altyapısını hizmete sundu. Pandemi sürecinde şubeye erişimi zorlaşan ve finansal desteğe ihtiyacı artan çiftçi, esnaf ve KOBİ’lere mobil, web ve yerinde tablet bankacılığı yoluyla kredi desteği sunan banka, dijital bankacılık stratejisi kapsamında finansal erişimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Mobil bankacılık, yerinde tablet bankacılığı veya www.sekerbank.com.tr internet sitesinden bulundukları yerden kredi başvurusu yapabilen esnaf, çiftçi ve KOBİ’ler, 3 aya kadar taksit erteleme avantajından da faydalanabiliyor.

Mobil bankacılıkta esnaf ve çiftçilere özel ilkler…

Kuruluş amacı tarımın finansmanı olan Şekerbank’ın oluşturduğu mobil şube altyapısı, uygulamaya giriş yapmadan tarım kredisi başvurusu alan çiftçilere özel ilk mobil bankacılık uygulaması özelliğini taşıyor. Bankanın esnaf ve tarım müşterilerine özel geliştirdiği mobil uygulama ise ilgili müşteri segmentlerine nakit kredi yanında kredili mevduat hesabı ve ticari kredi kartı gibi birden fazla ürünü paket olarak sunan ilk mobil şube olarak öne çıkıyor.

Kırsalda dijital bankacılık

Dijital transformasyon programı kapsamında “Banki” adını verdiği tablet projesini hayata geçiren Şekerbank, şubede gerçekleştirilebilen müşteri açılış, kredi tahsis ve kullandırım süreçlerini tablet bankacılığına özel uyarlayarak banka şubesi olmayan kırsal bölgelerde şubeye gitmeye gerek kalmadan üreticinin kredi desteğine ulaşmasını sağlıyor. Banka müşteri temsilcilerinin tarlada, ilçe çarşısında ziyaret ettiği esnaf ve çiftçiler, sosyal mesafe kurallarına da uyarak ihtiyaç duydukları finansal desteğe “Banki” yoluyla erişim sağlayabiliyor.

Aybala Şimşek: “Dijital bankacılık ile finansal erişimi yaygınlaştırıyoruz”

Şekerbank’ın yürüttüğü dijital transformasyon programından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aybala Şimşek, bankanın 67 yıllık üretimi destekleme geleneğini dijital bankacılık stratejilerinin de temeline aldıklarını belirterek, “Şekerbank’ın tüm süreç, veri ve dijital kanal altyapısını yenilediğimiz transformasyon yolculuğunda temel prensibimiz, bankanın esnaf, tarım ve KOBi bankacılığındaki köklü uzmanlığını ve kuruluşundan gelen duyarlı bankacılık anlayışını uluslararası örnek bir model sunan yenilikçi uygulamalar ile dijital kanallara taşımak. Bu doğrultuda, internet ve akıllı telefon kullanımının en yaygın olduğu ülkelerden biri olarak, pandemi sürecinde önemi daha da artan dijital bankacılık kanalları ile finansal imkanları herkes için erişilebilir kılarak üretimin sürdürülebilirliğini destekliyoruz. Sürdürülebilir bankacılık kapsamındaki faaliyetlerimizin bir devamı olarak gördüğümüz dijital bankacılık uygulamalarında Türkiye’de yeni ilkleri başarmak üzere yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.”