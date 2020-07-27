Vodafone, yeni markası Game Stars ile 2 milyon oyuncuya ulaşacak

Vodafone, hayata geçirdiği ilk oyun olan Tavla Stars mobil tavla oyununun ardından Nisan 2021’e kadar 3 oyunu daha “Game Stars” bünyesine katarak toplam 4 oyunla 1 yılda yaklaşık 2 milyon oyuncuyu ekosisteminde bulundurmayı hedefliyor. Vodafone’un yol haritasında ekosistemindeki oyunları tüm dünyada Vodafone’un kanallarını kullanarak hızla büyütmek de var.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, oyun pazarındaki varlığını artırıyor. Vodafone FreeZone markasıyla oyun ve espor alanında önemli ortaklıklara imza atan Vodafone, şimdi de Atölye Games işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni “Game Stars” markasıyla mobil oyun alanında büyümeye hazırlanıyor. Vodafone, “Game Stars” çatısı altında tüm dünyada milyonlarca insanın her gün telefonundan oyun oynadığı global bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Vodafone, hayata geçirdiği ilk oyun olan Tavla Stars mobil tavla oyununun ardından Nisan 2021’e kadar 3 oyunu daha “Game Stars” bünyesine katarak toplam 4 oyunla 1 yılda yaklaşık 2 milyon oyuncuyu ekosisteminde bulundurmayı amaçlıyor. Vodafone’un yol haritasında ekosistemindeki oyunları tüm dünyada Vodafone’un kanallarını kullanarak hızla büyütmek de var.

Bir “teknoloji iletişimi şirketi” olarak her geçen gün büyüyen oyun pazarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Oyun dünyasındaki varlığımızı artırıyoruz. Oyun pazarının son dönemdeki güçlenen grafikleri bizi daha kapsamlı yatırımlar yapmaya yöneltiyor. Esporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi sevenler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefle, Atölye Games işbirliğiyle ‘Game Stars’ adı altında yeni bir şemsiye marka yarattık. ‘Game Stars’ markasıyla, en sevilen mobil oyunları müşterilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz. Yazılım ve strateji ekiplerimizin de desteğiyle pazardaki en hızlı ve mükemmel müşteri deneyimini sunan, en sevilen mobil oyunları kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. ‘Game Stars’ çatısı altında destek verdiğimiz ilk oyun Tavla Stars oldu. Amacımız, Nisan 2021’e kadar 3 oyunu daha ‘Game Stars’ bünyesine katarak toplam 4 oyunla 1 yılda yaklaşık 2 milyon oyuncuyu ekosistemimizde bulundurmak. ‘Game Stars’ çatısı altında sunduğumuz oyunların pazarın en sevilen, en çok kullanılan ve ilk akla gelen oyunları olmasını istiyoruz ve bu oyunları tüm dünyada Vodafone’un kanallarını da kullanarak hızla büyütmeyi hedefliyoruz.”

Tavla Stars 300 bin kez indirildi

Vodafone’un “Game Stars” bünyesinde destek verdiği ilk oyun olan Tavla Stars’ın indirme sayısı 1 yılda 200’den 300 bine yükselirken, oyunun Apple ve Google puanları da 4’ün üzerine çıktı. Tavla Stars’ın bu başarısında Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde yapılan iletişim çalışmalarının ve promosyonların önemli etkisi oldu. Tavla Stars’ın %50’sini satın alan Vodafone, önümüzdeki bir yılda oyunun global pazarlar da dahil indirme sayısını 1 milyona çıkarmayı ve oyuncuların %50’sinin oyunu ayda en az bir kere oynamasını hedefliyor.

En sempatik tavla oyunu

Tavlayı sempatik bir puzzle (yapboz) oyunu olarak konumlandıran Tavla Stars’ı karikatürize edilmiş tasarım ayrıntıları sayesinde aileler güvenle, gençler de keyifle oynayabiliyor. Maç esnasında dil bariyerine takılmamak ve suistimali önlemek için canlı emojiler kullanan ve üç boyutlu zarlarla gerçeğe en yakın zar atma deneyimi sunan tek oyun olan Tavla Stars, rakiplerine göre çok daha detaylı oyuncu istatistik ve profili ekranlarına sahip bulunuyor. Diğer oyuncuların maçlarını izleyebilme ve izleyici listesini görebilme özelliği de sunan Tavla Stars, son kullanıcı tarafında macOS, iOS ve Android olmak üzere 3 farklı işletim sisteminde çalışabilen tek masa oyunu.

Dünyanın en büyük tavla turnuvası başladı

Vodafone’un da destek verdiği, dünyanın en büyük tavla turnuvası olan İstanbul Tavla Turnuvası başladı. 5 Ağustos’a kadar sürecek turnuvada, katılımcılara Burcu Esmersoy, Alex de Souza, Fernando Muslera, Cedi Osman ve Merve Oflaz gibi ünlü isimlerle akıllı telefonları üzerinden tavla oynama fırsatı sunuluyor. Katılımın ücretsiz olduğu turnuvada, dünya rekoru denemesi de yapılacak. Sokak hayvanları yararına düzenlenen turnuvanın birincisine 10 bin TL ve Melek Hotels Bozburun'da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve dördüncüye 2 bin TL ödül verilecek. Turnuva hakkında ayrıntılı bilgi için www.tavla.istanbul adresi ziyaret edilebiliyor.

Vodafone Türkiye hakkında

Dünyanın en büyük teknoloji iletişimi şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “herkes için dijital bir gelecek inşa etme” vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2020 itibarıyla 23,6 milyon mobil müşteriye ve 1,1 milyon sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.