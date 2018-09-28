Yarım asırlık şirket, konkordato ilan etti

Son günlerde özellikle ayakkabı ve inşaat firmaları ile gündeme gelen konkordatobaşvurularına bir yenisi daha eklendi.

Lojistik sektöründe hizmet veren Günaydın Group , konkordato ilan etti. Günaydın GroupYönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, " Firmaolarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group, gerek müşterisiyle gerek çalışanlarıyla bu krizi de aşabilecek güçtedir" dedi.

Bankaların bazı kredilerini geri çağırması ile zor duruma düştüğü ifade edilen şirket, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden konkordatokararı aldı.

Coca Cola, Vestel gibi dev firmalara lojistik hizmeti sağlayan şirketin 7 bölgede 2 bin 200 çalışanı ve 13 bin müşterisi bulunuyor.

Atinak Mühendislik de konkordato ilan etti

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından Derince ve Körfez’de yaptırılan altyapı çalışmaları ihalelerini alan Atinak Mühendislik, konkordatoilan edince işçiler alacaklarını alamadı. Atinak Mühendislik bünyesinde çalışan taşeron işçiler, ücretlerini alamayınca İSU Genel Müdürlüğü önüne giderek haklarını istedi. Yaklaşık 300 taşeron işçinin 3 aylık ücret alacağı bulunuyor.

İşçiler, konkordato ilan eden çalıştıkları firmaya tasfiye süreci için atanan komiserin ödeme sorumluluğunu iflas ilan eden firmaya, firmanın ise İSU’ya havale etmesinden şikayetçi.