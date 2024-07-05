SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Emekliye ek zam için tarih verdi...

Açıklanan enflasyon verileriyle emeklilere verilecek zam kesinleşirken Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, refah payı için tarih verdi.

Milyonlarca emekli için geri sayım sona erdi. Türkiye İstatistik Kurumu, maaş zamlarını etkileyecek son veriyi açıkladı. Haziran enflasyonu belli oldu, memur ve emeklinin zam oranı netleşti.

Veri sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 25.73, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 19.31 oldu. Hükümet kanadından refah payı olmayacağına dair sinyaller gelse de SSK ve Bağkur emeklilerini yüzde 24.73'lük zam sonrası bekleyen 'sıfır zam' tehlikesi sonrası kulisler hareketlendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan birkaç gün içinde açıklama gelebileceğini söyledi. Ete, refah payı için de oran verdi.

Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu:

6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73

6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46

6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31

İŞTE SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024)

Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL

Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL

SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL

SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL

"Yüzde 5 refah payı gelebilir"

Sözcü TV yayınına katılan Ete, "Önümüzdeki birkaç gün içinde açıklama yapılabilir. Cumhurbaşkanı'nın eğer bununla ilgili baskılar artar, gündemde tutulursa emekliler için yüzde 24.73'lük zamda düzenleme yapılacağını düşünüyorum. Çünkü SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 24.73 enflasyon farkı ocak 2024'teki alım gücü bile değil. 'Oran yüzde 24.73 çıktı bizde yüzde de 5 refah payı veriyoruz' diyebilirler. Yuvarlayacaklar yukarı doğru.

"Bu kabul edilebilir bir rakam değil"

Ete, aylık bağlama oranlarında bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini belirtti. Ete, "Emekli sosyal yardım niteliğinde bir aylıkla yaşıyor. 8 bin TL, 9 bin TL kök aylık gibi bir ucube sistemi 2019'da Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatının içine yerleştirdiler. Bu kabul edilebilir bir rakam değil" yorumunu yaptı.