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Şimdi vergi kaçıranlar düşünsün! Resmi Gazete'de yayımlandı

Şimdi vergi kaçıranlar düşünsün! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile birlikte EPDK'ya, vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilme yetkisi verildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasında, vergi kaçakçılığına ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans iptali yapabilecek.

 EPDK'nin, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili daire başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

 

 

Etiketler epdk lisans vergi vergi kaçıran vergi kaçırma
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