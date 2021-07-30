Son 13 yılın en düşüğü: Vatandaş altından vazgeçti

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş vatandaşı altın yatırımından vazgeçirdi. Takıdaki talep düğün sezonu nedeniyle artarken, yatırım amaçlı külçe altın ve altın parada son 13 yılın en düşük talebi görüldü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar altının fiyatının 500 lirayı aştığı yılın ilk yarısında yatırımcının gözdesi haline gelen sarı metale olan ilgi azaldı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın talebindeki düşüşün tek başına yatırım amaçlı talep düşüşünden kaynaklanmadığını, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan düzenlemelerin de üretimin azalmasında etkili olduğunu vurguladı. Dünya Altın Konseyi'nin raporuna göre Türkiye'de yatırım amaçlı altın para ve külçe talebi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 91'lik düşüşle 4.1 tona geriledi. Rakam yaklaşık 13 yılın en düşük düzeyine tekabül ediyor.

TAKI TALEBİ ARTTI

Yatırım amaçlı altın para ve külçe altın alımlarında sert bir düşüş yaşandı. 2021'in 2. çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 91 düşüşle 4.1 tona geriledi. Ancak ilk çeyrekteki yoğun alımlarla 6 aylık talep 48.4 ton oldu. Bu da son 8 yılın en yüksek 6 aylık talebi oldu. Yani Türk halkı ilk çeyrekte altına adeta hücum ederken, yılın ikinci çeyreğinde altın fiyatlarının hızla düşüşe geçmesinin de etkisiyle alımları durdurdu.

FİZİKİ ALTIN ALIYORLAR

Türkiye'deki takı altın talebi ise 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre neredeyse 2 katına çıkarak 8.1 tona ulaştı. Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın talebindeki düşüşün tek başına yatırım amaçlı talep düşüşünden kaynaklanmadığını, dahilde işleme rejimi kapsamında getirilen düzenleme ile üretimdeki düşüşün de burada etkili olduğunu aktardı. Yıldırımtürk, “Geçen yıl yapılan bankadaki altın yatırımlarından mayıs ayında yüzde 1 vergi getirilmesi fiziki altına dönüşü tetikledi. Şu anda vatandaşın büyük bir kısmı borçluluk içinde özellikle tatil için borçlar arttı” dedi.

MERKEZ BANKASI ALIM YAPTI

Dünya Altın Konseyi ikinci çeyrek raporu bu ilk çeyrekte Türkiye'de altına hücum edildiğini, 2. çeyrekte ise talebin durduğunu gösteriyor. İlk yarıda yapılan 48.4 tonluk altın yatırımı ortalama 21 milyar liraya denk geliyor. Raporda Türkiye'deki yüksek enflasyonun ve fiyat oynaklıklarının 2. çeyrekteki talebi düşürdüğü ifade edildi. Rapora göre, Merkez Bankası (TCMB) ise yılın ilk yarısında 13.5 ton altın aldı. TCMB'nin resmi altın rezervi böylece 408.2 tona yükselmiş oldu.