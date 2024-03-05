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  3. Türkiye'de umduğunu bulamayan Suudi şirket çekiliyor

Suudi şirket Türkiye'den çekildi

Suudi şirket Türkiye'den çekildi
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Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable, Türkiye'den çekilmeye karar verdi. Şirket, zarar ettiği gerekçesiyle bu kararı aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan merkezli Saudi Cable, Türkiye'deki yatırımlarından çıkma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, Saudi Cable Yönetim Kurulu’nun Türkiye yatırımlarından satış yoluyla veya “Türk kanunlarının izin verdiği başka bir yolla” çıkma kararı aldığı belirtildi.

Bloomberg'in şirketin açıklamasına dayandırdığı haberine göre varlıklar geçtiğimiz yıllarda istenilen getiriyi sağlayamadı ve zarar etmeye devam etti. Açıklamada finansal etkinin çıkış tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Kablo üretimi alanında faaliyet gösteren şirket ekim ayında Kocaeli'deki fabrikada tüm üretimini durdurmuştu. Fabrikada 200'ü aşan çalışan görev yapıyordu.

Şirketin devraldığı Elimsan, 1980 yılında orta gerilim şalt cihazları üretmek için kurulmuştu.

Merkezi Suudî Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan ve dünyanın orta ve yüksek gerilim kablo imalatçılarından biri olan Saudi Cable Grup, Elimsan’ın hisselerini 2008 yılında devralmıştı.

Bloomberg

Etiketler suudi arabistan saudi cable türkiye
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