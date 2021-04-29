Tam kapanmada bankalar için flaş karar! Açık olacaklar

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 'tam kapanma' sürecinde banka şubeleri 'makul sayıda' personel ile 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 'tam kapanma' sürecinde bankacılık hizmetleri ve ödeme sistemlerinin kesintisiz olarak süreceğini duyurdu.

Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları ile çek işlemlerine ilişkin açıklama yapan TBB, bu süreçte şube dışı bankacılık hizmetlerinin kullanılması tavsiyesinde bulundu. Yasak sürecinde banka şubelerinin de açık olacağını belirten TBB, şu bilgeleri verdi:

"Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."

'EDİM SÜRELERİNİ UZATIN TAVSİYESİ'

Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin TBB Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de aktarıldı.