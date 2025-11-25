TCMB açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde sert değişim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayında piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisini açıkladı.

TCMB, Kasım 2025 dönemine ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

2025 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 0,23 puan artarak yüzde 23,49 seviyesine yükselirken; reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 35,70 seviyesine, hanehalkı için ise 2,15 puan azalarak yüzde 52,24 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,67 puan azalarak yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşti.