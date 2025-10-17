  1. Anasayfa
TCMB anketi açıklandı; ekonomistlerin yıl sonu Dolar ve enflasyon beklentisi belli oldu

TCMB anketi açıklandı; ekonomistlerin yıl sonu Dolar ve enflasyon beklentisi belli oldu
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Anketle birlikte ekonomistlerin yıl sonu faiz, enflasyon ve dolar kuru tahmini belli oldu.

Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

Dolar kuru beklentisi

Anket katılımcılarının 2025 sonu dolar/TL beklentisi 43,56 TL olurken, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi 49,75 TL olarak belirlendi. Bir önceki dönemde beklentiler sırasıyla 43,85 ve 48,96 TL olmuştu.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 31,77 seviyesinde ölçüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 29,86 olarak belirlenmişti.

İlgili ankette 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,26, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,36 olarak belirlendi.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 40,48 iken bu anket döneminde yüzde 39,15 oldu. 

Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 39,00 olarak belirlendi.

