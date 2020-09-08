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  3. 08 Eylül 2020 11:00

TL'de değer kaybı büyüyor! Dolardan yeni rekor! Euro 9 TL'ye dayandı

Son 2,5 aydır sürekli yükselen dolar ve euro yeni güne de yine rekor seviyeden başladı. Diğer yandan altın fiyatları da yeniden yükselişe geçti.

TL'de değer kaybı büyüyor! Dolardan yeni rekor! Euro 9 TL'ye dayandı
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Dolar önceki gece olduğu gibi dün gece de düşük hacimli piyasada 7,4690'ı aştı.

Dolar/TL, bugün 7,4710 seviyesine kadar yükseldikten sonra 7,47'den işlem görüyor. Euro/TL ise 8,81'in üzerinde seyrediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.930,2 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel risk iştahının artması, dolar endeksinin 93 seviyesinin üzerinde tutunma isteği ve altın talebinin azalması gibi faktörlerin, altın fiyatlarının baskı altında kalmasına neden olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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