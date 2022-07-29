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TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, İnterdepo Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği AŞ’ye ait amme borcundan dolayı haczedilen İnterdepo Bayraklı Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü satışa çıkardı.

TMSF, İnterdepo Bayraklı Gayrimenkulü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nü 100 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 100 milyon TL olarak belirlenen işletmenin ihalesi 23 Ağustos’ta yapılacak.

Etiketler TMSF İnterdepo el konulan şirket satış
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