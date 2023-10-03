  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. TÜİK'ten itiraf gibi rapor: Yüzde 127 arttı!

TÜİK açıkladı: Üniversiteye gidenlerin masrafı yüzde 127 arttı

TÜİK açıkladı: Üniversiteye gidenlerin masrafı yüzde 127 arttı
Güncelleme:

Tüketici fiyatları bazında eylülde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 127,72 ile "üniversite eğitim", fiyatı düşen ürün ise yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini açıkladı. Açıklanan verilerle enflasyon, eylül ayında yıllık yüzde 61,53 seviyesine çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı.  TÜİK verilerine göre Eylül ayında üretici ve tüketici enflasyonları şöyle gerçekleşti:

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,53, aylık %4,75 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,44, aylık %3,40 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdi.

Veriye yönelik genel beklenti, seçimlerin ardından TL'de yaşanan değer kaybının birikimli etkisi ve vergi artışlarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yükselişini sürdürmesi yönündeydi. 

 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MASRAFI %127 ARTTI

Yurt sorunu, kiralık ev bulma sorunu derken üniversite öğrencileri için bir sorun da eğitim masrafları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 30,21 ile diğer konaklama hizmetleri, yüzde 26,90 ile otobüs ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 22,81 ile sosyal hizmetler, yüzde 17,73 ile demir yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,08 ile sigaralar, yüzde 9,52 ile yumurta ve yumurtayla ilgili ürünler, yüzde 8,31 ile kahve, yüzde 7,75 ile şeker, yüzde 7,73 ile taze süt yer aldı.

FİYATI EN UCUZLAYAN ÜRÜN

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 4,31 ile patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Bu ürünü, yüzde 3,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) ve yüzde 1,30 ile kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı takip etti.

Fiyatı en az artış gösteren ürünler ise yüzde 0,19 ile şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri, yüzde 0,57 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 0,75 ile margarin, 0,82 ile çocuk giyim, yüzde 1,67 ile erkek giyim, yüzde 1,69 ile pirinç, yüzde 1,71 ile tereyağı oldu.

 
Enflasyon sonrası Ekim 2023 kira zam oranı belli olduEnflasyon sonrası Ekim 2023 kira zam oranı belli olduEmlak
Eylül 2023 Üretici Enflasyonu belli olduEylül 2023 Üretici Enflasyonu belli olduEkonomi
Eylül 2023 Tüketici Enflasyonu belli olduEylül 2023 Tüketici Enflasyonu belli olduEkonomi
Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durumEnflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durumGüncel
TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı: Enflasyon yılın zirvesinde!TÜİK Eylül ayı enflasyonunu açıkladı: Enflasyon yılın zirvesinde!Ekonomi
ENAG, Eylül 2023 enflasyon rakamlarını açıkladıENAG, Eylül 2023 enflasyon rakamlarını açıkladıEkonomi

 

 

Etiketler tüik Türkiye istatistik kurumu yüzde 127 oranında arttı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma!
Türk erkekleri ''tüh'' dedi! Romanyalı pop star Türk sevgilisi ile evlendi
Memur ve emeklinin 3 aylık zam oranı belli oldu
Wanda Nara ile kardeşi Zaira Nara'nın ''çok özel'' İstanbul turu olay oldu
Skandal görüntü: Vatandaş bu sefer gerçekten de ''meraktan'' ölecekti!
Enflasyon sonrası Ekim 2023 kira zam oranı belli oldu
Apple'ın akıllı otomobili Apple iCar'ın fiyatı belli oldu
Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbul depremi için ezber bozan açıklama
Havalimanında çıplak kadın yolcu alarmı!
TCMB Başkanı Erkan enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı