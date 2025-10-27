  1. Anasayfa
TÜİK, Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Güncelleme:

Türkiye İstastik Kurumu verilerine göre, eylül ayında işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 8.6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise 3 milyon 75 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 işgücü istatistiklerini açıkladı. 

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,4 iken kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Eylül 2023 - Eylül 2025

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,9 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3 iken kadınlarda %31,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,9 oldu

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,5 olarak gerçekleşti

İşgücü, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6 iken kadınlarda %35,7 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %14,9 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,4, kadınlarda ise %21,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Eylül 2025

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,9 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,0 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Eylül 2023 - Eylül 2025

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %28,6 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Eylül 2023 - Eylül 2025

