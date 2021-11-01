Tunceli'de taksiciler eylem yaptı

Tunceli'de son dönemde akaryakıta gelen zamlara tepki gösteren taksiciler eylem yaptı.

Tunceli'de taksiciler akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstererek konvoy oluşturdu, açıklama yaptı. Akaryakıt zamlarını protesto etmek için kent merkezinde bir araya gelen taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Esnaf Ve Sanatkarlar Odası önüne geldi.

"SESİMİZİ DUYUN"

Taksiciler burada kontak kapatarak açıklama yaptı. Taksiciler adına açıklamada bulunan Metin Turan, "Akaryakıt pahalılığı artık bizi bitirmiştir. Sesimizin duyulması için burada toplandık, başka da bir amacımız yok" dedi.

AKARYAKITA ÜST ÜSTE ZAM GELDİ

Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta son dönemde üst üste zamlar geldi. Motorine16 Ekim tarihinde 41 kuruş, 19 Ekim tarihinde ise 23 kuruş zam gelmişti.LPG oto gaza ise 21 Ekim tarihinde 22 kuruş zam gelmişti. Benzinde ise26 Ekim'de 44 kuruş, 27 Ekim'de 28 kuruş fiyat artışı yaşandı.

TUNCELİ'DE AKARYAKIT FİYATLARI NE DURUMDA?

Fiyat artışlarının ardından Tunceli'de benzinin litresi 8,63'ten, motorinin litresi 8,40'tan, LPG oto gazın litresi ise 6.18'den satılıyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

DHA