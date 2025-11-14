  1. Anasayfa
Türk Telekom'dan 1 ayda 1,8 milyar USD'lik uluslararası finansman

Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuyla yatırımlarına ara vermeden sürdüren Türk Telekom, bir aylık kısa bir süre içinde sağladığı 1,8 milyar USD’lik kaynak ile uzun vadeli finansman programını başarıyla tamamladı.

Türk Telekom, 7 yıl vadeli 600 milyon USD’lik yeşil eurobond ihracı ile yeşil finansman hacmini 1,1 milyar USD’ye çıkardı ve sektördeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştı. Türkiye’de finans dışı sektörün uluslararası sermaye piyasalarında ilk sukuk ihracını gerçekleştiren şirket olarak Türk Telekom, yaptığı uzun vadeli kredi anlaşmaları ile finansman çeşitliliğini de artırdı. 5G dönemine geçiş ve dijital geleceğin inşası yolunda şirketin stratejik yatırımlarını destekleyecek bu işlemler aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türk Telekom’a duyulan yüksek güveni ortaya koydu. 

Dijitalleşme vizyonunu çevresel sorumlulukla birleştiren Türk Telekom, yeşil dönüşüm, 5G teknolojisi ve altyapı yatırımlarını uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklarla destekleyerek yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de gözeten finansal stratejilerini sürdürüyor. Türk Telekom, bir aylık kısa bir süre içinde toplam 1,8 milyar USD tutarında uzun vadeli finansman programını başarıyla tamamladı. Bu kapsamda 600 milyon USD’lik yeşil eurobond ihracı, 612 milyon USD eşdeğerinde uzun vadeli kredi anlaşmaları ve 600 milyon USD’lik sukuk ihracı gerçekleştiren şirket, küresel yatırımcıların Türk Telekom’a duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu.

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, yapılan finansman adımlarına ilişkin şunları söyledi: “Türk Telekom olarak dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda; yeşil dönüşümü, sabit hat imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi ve 5G frekans alımları gibi stratejik yatırımları destekleyecek bir finansman dönemini başarılı bir şekilde sonuçlandırdık. Eylül–Ekim 2025 döneminde, bir aylık bir sürede toplam 1,8 milyar USD büyüklüğünde bir finansmanı temin ettik. Küresel ölçekte farklı piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yaratarak hem yatırımlarımızı hızlandırıyor hem de sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu güçlendiriyoruz. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz 600 milyon USD’lik 7 yıl vadeli yeşil eurobond ihracı, yalnızca finansal değil, çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir eşik oldu. 3 kattan fazla talep gören bu ihraçla birlikte yeşil finansman portföyümüz 1,1 milyar USD’ye çıkardık ve telekom sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştık. Finansman kaynağı çeşitliliğimizi artırmak için, finans dışı sektörde uluslararası sermaye piyasalarında yapılan ilk sukuk (kira sertifikası) ihracını 5 yıl vadeli, 600 milyon USD tutarındaki işlem ile gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra toplamda 612 milyon USD tutarındaki uzun vadeli kredi anlaşmalarımızla finansman paketimizi tamamlayarak dijitalleşme ve altyapı odaklı yatırımlarımızın sürdürülebilir şekilde finanse edilmesini güvence altına aldık. 1 ay gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimiz bu işlemler, uluslararası finans kuruluşlarının Türk Telekom’un sağlam bilançosuna, disiplinli mali yönetimine ve uzun vadeli stratejisine duyduğu yüksek güvenin somut bir göstergesi niteliğinde. Dijital geleceğin inşasına yönelik yatırımlarımıza ara vermeden devam ederken, çevresel ve finansal sürdürülebilirliği bir arada yürütmeye kararlıyız.”

Yeşil tahvil ve sukuk ihracına 3 kattan fazla talep

Türk Telekom’un 600’er milyon USD’lik yeşil eurobond ve sukuk ihracı, 3 katın üzerinde talep alarak büyük ilgi gördü. 109 yatırımcıya tahsis edilen yeşil eurobond ihracının, yüzde 75’ini sürdürülebilir odaklı yatırımcılar karşıladı.  Bu işlemle birlikte yeşil finansman portföyü 1,1 milyar USD’yi bulan Türk Telekom, sektöründeki en büyük yeşil finansman hacmine ulaştı. Finansman çeşitliliğini artırmak amacıyla, finans dışı sektörün uluslararası sermaye piyasalarında yapılan ilk sukuk ihracını gerçekleştiren Türk Telekom, 5 yıl vade ile 600 milyon USD’lik ilave bir kaynak oluşturdu. Ayrıca, biri Finlandiya ECA (Export Credit Agency - İhracat Kredi Ajansı) kuruluşu Finnvera destekli, biri Çin ECA kuruluşu Sinosure destekli, diğeri ise Industrial and Commercial Bank of China’dan temin edilen krediler olmak üzere toplam 612 milyon USD eşdeğerinde üç uzun vadeli kredi anlaşması imzalandı. Dijital geleceğin inşasına öncülük eden Türk Telekom, bu kaynaklarla 5G altyapısının geliştirilmesi, sabit şebeke imtiyazının uzatılmasına yönelik finansal planlamalar ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin finansmanını hedefliyor. 

