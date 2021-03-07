''Türk Trump'' lakaplı iş adamından kripto para hamlesi

ABD'deki gayrimenkul projeleriyle adını ''Türk Trump'' olarak duyuran iş insanı Mükemmel Sarımsakçı'nın Kaliforniya'da hayata geçireceği 300 milyon dolarlık yeni kotut projesinin 100 milyon dolarlık bölümü kripto para karşılığında halk arz edilecek.

ABD'deki gayrimenkul projeleriyle adından söz ettiren Türk iş insanı Mükemmel Sarımsakçı, yeni konut projelerinin yanı sıra adım atmaya hazırlandığı kripto para piyasasına İstanbul'dan açılmayı planlıyor.

Medyada "Türk Trump" olarak da anılan Sarımsakçı, Missouri'de 130 milyon dolarlık kentsel dönüşüm projesi ve Kaliforniya'da 300 milyon dolarlık yeni konut projesinin yanı sıra gayrimenkul destekli kripto para projesi üzerinde çalışıyor.

Gayrimenkul destekli kripto para projesiyle Kaliforniya'daki yeni konut projesinden yatırımcılara kripto para karşılığı hisse satmayı planlayan Sarımsakçı, projenin merkezi olarak belirledikleri İstanbul'dan da Asya ve Orta Doğu'daki yatırımcılara açılmayı hedefliyor.

Alterra Worldwide Üst Yöneticisi (CEO) Sarımsakçı, öne çıkan kentsel dönüşüm projelerinden birinin yer aldığı Teksas eyaletinin Dallas şehrinde, müteahhitlik ve gayrimenkul sektöründeki başarı hikayesi ile yeni projelerine ilişkin soruları yanıtladı.

"ABD'NİN ÇOK OLANAK ÇIKARACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

Ankara doğumlu olan ve 10 yaşına kadar Kastamonu'da büyüyen Sarımsakçı, liseyi İstanbul Galatasaray Lisesi'nde okuduğunu anlattı.

Galatasaray Lisesi'ndeki kültürün ve Galatasaray Kulübü'nde lisanslı olarak oynadığı su topu sporunun hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Sarımsakçı, liseden mezun olmaya hazırlanırken ABD'ye gelmeye karar verdiğini söyledi.

Sarımsakçı, "ABD'nin, insanın karşısına çok olanak çıkaracağını düşündüm. Bu karar doğruymuş. Tabii o zaman büyük bir maceraydı bizim için. Bizim okuldan mezun olanların çoğunluğu yurt dışına çıkarsa Fransa'ya giderlerdi. Ben azınlığın içerisindeydim." dedi.

"KARİYERİNE BÜYÜK İNŞAAT ŞİRKETLERİNDEN BİRİNDE BAŞLADI"

ABD'ye 1986'da geldiğini, Colorado State Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okuduğunu, Stanford Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığını ve Harvard Üniversitesi'nde Gayrimenkul İleri Yönetim Geliştirme Programı'nı tamamlayarak Harvard Mezunları Emlak Kurulu'na seçildiğini anlatan Sarımsakçı, üniversite eğitiminin ardından ABD'nin büyük inşaat şirketlerinden Bechtel'de çalışmaya başladığını belirtti.

O dönemde Bechtel ile Türkiye'de iş birliği yapan ENKA'nın kurucusu Şarık Tara'nın aracılığıyla şirkette inşaat mühendisi olarak göreve başladığını ifade eden Sarımsakçı, burada çalıştığı süre boyunca Disney Paris, Los Angeles Havaalanı, Las Vegas'ta su kanalı gibi birçok projede yer aldığını ve birçok ödül kazandıklarını söyledi.

Sarımsakçı, "Sonra kendi özel işimizi yapmaya başladık. Ailem her zaman kendi işini yapmış müteşebbis insanlardan oluşuyor. Babadan, amcadan, dededen onu gördük. Ben de iyisiyle kötüsüyle bağımsız olmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.

"KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ"

Sarımsakçı, ABD'de daha çok gayrimenkul işleri yaptıklarını ifade ederek, en büyük ve önemli projelerinden birinin Dallas'taki konut ve otel restorasyon projesi olduğuna işaret etti.

Söz konusu projeyle ABD'de 2008'de yaşanan mortgage krizini bir fırsata dönüştürdüklerini aktaran Sarımsakçı, şunları kaydetti:

"Bu bina, yaklaşık 60 bin metrekarelik bir bina. 20 bin metrekarelik garajı var. İçinde 235 daireli bir rezidans ve 274 odalı oteli var. Bu büyük, önemli projelerimizden birisi. Çok kompleks bir projeydi. Burayı 2011'de aldık. Finansal yapısını oluşturmak uzun sürdü. Çünkü o zaman kriz vardı. Çin'den büyük bir kredi olanağı yarattık. ABD'de kriz zamanında hiç para yoktu. Kriz zamanında yaptığımız alışverişlerle kendimizden söz ettirdik. Buna benzer başka projelerimiz oldu ama bu yaptığımız en önemli proje. Prestij olarak bize çok şey getirdi. Burası 20 seneden beri atıl bir binaydı. Biz bu atıl binayı aldık, yeniden hayata döndürdük. Amerikan hükümetinden yaklaşık 30 milyon dolar tarihsel bina hibesi aldık. Belediye bize çok destek oldu. Burası hep evsizlerin olduğu, çok kötü bir yerdi. Biz buraya geldik, düzelttik, sonra etrafı olduğu gibi gelişip değişmeye başladı."

Kaliforniya eyaletinin San Jose şehrinde, Silikon Vadisi'nde de 300 milyon dolarlık büyük bir konut projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Sarımsakçı, burada da 374 daireli 24 katlı bir bina inşa edeceklerini, bu binanın Google ile Facebook'un yeni ofislerine komşu olacağını söyledi.

"İSTANBUL MERKEZLİ 100 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARA"

San Jose'deki Tower 27 (T27) projesi kapsamında 100 milyon dolarlık kripto para çıkaracaklarını bildiren Sarımsakçı, bu projenin merkezini İstanbul olarak belirlediklerini kaydetti.

Sarımsakçı, şöyle devam etti:

"Elinde Bitcoin, Ethereum, Litecoin ya da Dogecoin gibi coin'i olan yatırımcı, dijital ortamdan projemizden hisse alabilecek. Bunun karşılığında coin vereceğiz ve ellerinde hisse olacak. ABD'de bu yeni başladı, Avrupa'da daha hiç yok. Buna 'gayrimenkul coin yatırımı' diyoruz. Herhalde Avrupa'da ilk biz yapmış olacağız. İstanbul'u seçmemizin sebebi, o coğrafyada bir merkez oluşacağını düşünmemiz. Bizim için çok büyük bir stratejik adım. Bundan sonraki projelerimizde de yatırımcı ortak istediğimiz zaman coin çıkarmak istiyoruz. Görüşmelere başladık, Türkiye'de bir takımımız oluştu. Çok iyi bir takımımız var, aralarında eski bankacılar ve finansçı arkadaşlarımız var. Türkiye'deki coin borsalarıyla konuştuk. Bizim gönlümüzde bunu Türk borsasından çıkararak halka açmak var. Çin, Hindistan, Rusya, Doğu Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, Orta Doğu gibi bölgelerdeki yatırımcılara İstanbul'dan açılmak istiyoruz."

Söz konusu projeyi 6 ay sonra hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Sarımsakçı, ABD ve Türkiye'de hazırlıklarını yaptıklarını, gerekli mercilerden izin alacaklarını söyledi.

Sarımsakçı, bu proje için blockchain teknolojisinin kullanılacağına işaret ederek, kripto paranın "T27 Silicoin" adını alacağını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN MAMUL MADDE GETİRME PLANI

Mükemmel Sarımsakçı, Türkiye'deki projelerine değinirken, yabancılara Türkiye'de konut satışı yaparak pasaport alınmasına yönelik bir proje yürüttüklerini bildirdi. Sarımsakçı, Çin, Hindistan ve Vietnam'dan talep olduğunu ancak Kovid-19 salgınının işleri durdurduğunu söyledi.

ABD'deki projelerinde Türk ürünlerini tercih ettiklerini belirten Sarımsakçı, Türkiye'den mamul madde getirmek istediklerini ifade etti. Sarımsakçı, "Hem kendi projelerimiz için hem de dağıtmak için inşaat demirini Türkiye'den almaya çalışıyoruz. Bu konuda da 3 yıldan beri çalışıyoruz. Uzun süreden beri altyapısını yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

BİDEN'IN YEMİN TÖRENİNE DAVET ALMIŞTI

Son olarak, Türk medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin törenine davet almasıyla dikkati çeken Sarımsakçı, önceden planlanmış toplantıları olması nedeniyle o dönemde İstanbul'da bulunduğunu, yemin törenine katılamadığını söyledi.

Sarımsakçı, daha önce Donald Trump'ın da bazı etkinliklerine katıldıklarını ifade ederek, ABD'nin farklı şehirlerinde çalıştıkları için hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler ile iletişimlerinin olduğunu aktardı.

AA