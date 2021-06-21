Türk vatandaşlığı alanların sayısında rekor artış

Doğrudan yabancı yatırım yoluyla vatandaşlık hakkı elde edenlerin sayısı, 2020’de bir önceki yıla oranla yüzde 325 oranında artış gösterdi.

Yabancı yatırımcı gayrimenkulde yönünü Türkiye çevirdi. Investment Mıgration Insider verilerine göre, doğrudan yabancı yatırım yoluyla vatandaşlık hakkı elde edenlerin sayısı, 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 325 oranında rekor bir artış gösterdi.

"15 FARKLI ÜLKEDEN 180 ÜLKEYE"

Türk vatandaşlığına yönelik bu rekor talep artışının, Türk gayrimenkul sektörünün hedef kitlesi ve hitap ettiği pazarlarda gözle görülür bir gelişim ve büyümeye yol açtığının altını çizen Mars Yatırım Başkanı Hakan Bucak, “Türk gayrimenkul sektörü, 2017’den önce sadece 15 farklı ülkeye hitap edebilir durumdayken, bugün bu sayı 180’e yaklaşmış ve çok verimli yatırım ortamına ve çeşitliliğine ulaşmış durumda.



Öyle ki Türkiye, neredeyse 200 ülkeye konut ihraç eden bir konuma geldi. Rusya, Afganistan, Almanya, Hollanda, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Somali, Cezayir, Libya, Tunus, Fas, Yemen, Çin, Sudan ve irili ufaklı Afrika ülkeleri Türkiye’den konut alımı yapıyor. Öte yandan Avrupa’da yaşayan Müslüman yatırımcılar, Avrupa’da yaşamış ve emekliliğini Türkiye’de geçirmek isteyen yatırımcılar, Amerika’da yaşayan Pakistanlı ve Kanada’da yaşayan Hindulardan ciddi oranda talepler alıyoruz. Özellikle Pakistan ve Bangladeş’te talebin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

İHA