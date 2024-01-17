  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Turkcell, enerji verimliliğinde hedef büyüttü

Turkcell, enerji verimliliğinde hedef büyüttü

Turkcell, enerji verimliliğinde hedef büyüttü
Güncelleme:

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, son yıllarda güçlü şekilde hissedilen iklim krizine dikkat çekerek “Sanayi devriminin iklim krizini ‘Teknoloji Devrimi’ ile yeneceğiz” dedi. Koç, “2024’te enerji verimliliğimizde yüzde 5 artış bekliyoruz. 2026’da ise toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 65’ini güneş ve rüzgâr enerjisinden karşılamayı planlıyoruz” diye konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada şirketin sürdürülebilirlik politikalarına değindi. Dr. Koç, 2024’te Turkcell’in enerji verimliliğinde yüzde 5 artış beklediklerini ifade etti.

İklim değişikliği karşısında teknolojinin gücünü kullanarak işlerini daha çevreci, daha verimli ve sürdürülebilir bir modele dönüştürdüklerini belirten Dr. Ali Taha Koç, yapılan enerji verimliliği projeleri sayesinde 2022 yılı sonunda yaklaşık 65 GWh enerji tasarrufu sağladıklarının altını çizdi. Dr. Koç, 2023 yılında şebeke verimliliğini birim veri başına harcanan enerji olarak da izlemeye başladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“2024 yılında şebekelerimizi yüzde 5 oranında daha verimli hale getirme hedefimiz bulunuyor. Bu bağlamda, sürdürülebilir enerji tarafında 2022 yılı sonu itibarıyla toplam 650 baz istasyonunda ‘Yeşil Saha’ (Greensite) projesini devreye aldık. 2023 yılında 750 olmak üzere toplam 1400 adet yeşil mobil saha montajı tamamlandı. 2024 yılı sonuna kadar da toplamda 2 bin 400 Greensite’ın devrede olmasını hedefliyoruz. 2026 itibarıyla Yeşil Enerji kaynaklarından sağlanacak üretim, toplam elektrik ihtiyacımızın yüzde 65’ini karşılamayı planlıyoruz.”

Turkcell’in geleceği rüzgâr ve güneş enerjisinde

2030’a kadar elektrik tüketimini yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından karşılamayı ve 2050’ye kadar net sıfır şirket olmayı amaçlayan Turkcell, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda İzmir Çeşme’de      18 MW gücünde rüzgâr enerjisi santrali satın aldı. Ayrıca 2022 yılında proje geliştirmeleri başlayan     300 MW arazi tipi güneş enerjisi santrali yatırımları son hızıyla devam ediyor. Yatırımların ilk fazı olarak 5 farklı bölge ve 8 farklı projede gerçekleştirilen kurulum çalışmaları son aşamaya geldi. 2024 yılı itibarıyla devreye alınacak 54 MW kapasiteye sahip ilk faz yatırımlarla Turkcell yıllık 95 GWh tasarruf sağlayacak.

Etiketler turkcell enerji enerji verimliliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapan öğretmen işten çıkartıldı Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapan öğretmen işten çıkartıldı Osmanlı yadigarını dinamitle tahrip ettiler Osmanlı yadigarını dinamitle tahrip ettiler Yüzde ''5'cik'' ek zam sonrası kafa karıştıran kök maaş hesabı Yüzde ''5'cik'' ek zam sonrası kafa karıştıran kök maaş hesabı Pavyon sahnesiyle gündem olmuştu: İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor? Pavyon sahnesiyle gündem olmuştu: İnci Taneleri dizisi ne zaman başlıyor? Tarihi geri sayım başladı: İlk Türk astronot uzaya çıkıyor Tarihi geri sayım başladı: İlk Türk astronot uzaya çıkıyor Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor TEM'de makas terörü! Otoyolu savaş alanına çevirdi TEM'de makas terörü! Otoyolu savaş alanına çevirdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekliye ek zammı böyle savundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz emekliye ek zammı böyle savundu Dolar yükselişini sürdürüyor, altın hızlı düştü Dolar yükselişini sürdürüyor, altın hızlı düştü Mirası davalık olmuştu! Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın mal varlığını açıkladı Mirası davalık olmuştu! Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın mal varlığını açıkladı