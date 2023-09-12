Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan görevinden ayrıldı

Turkcell Genel Müdürü olarak 2019 yılından bu yana görev yapan Murat Erkan, sosyal medya hesabından görevinden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden görevinden ayrıldığını açıklayan Murat Erkan’ın kararı, şirket tarafından da KAP’a bildirildi.

Erkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Turkcell’e liderlik etmek bana her zaman gurur verdi. Aldığım karar üzerine 15 senemin geçtiği ve bu esnada kurduğumuz bağlarla ikinci evim gibi hissettiğim Turkcell’den ayrılıyorum. Bana emanet edilen koltuğu ve unvanı teslim ettim ancak güçlü birlikteliklerimiz asla emanet değil, bundan sonra da hep sürecek” ifadelerini kullandı.

Erkan konuya ilişkin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Beraber müthiş işler yaptık, keyifle çalıştık. Tüm Turkcell ailesinin her bir ferdine tek tek teşekkür ediyorum. Turkcell Superonline’daki ilk günümden bu yana hiçbir zaman unutamayacağım bir serüveni birlikte yaşadık. Sizlerle var oldum. Bana olan desteğiniz ve güveniniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim bir şey var; Turkcell adı sadece bir tabela , esas olan ve ona ruuhunu kazandıran ise insanlar. Turkcell’i Turkcell yapan bu insanlarla hikayemiz elbet bugün bitmiyor. Yarın yeni bir gün. Turkcell, başarılı işlerine yenilerini eklerken ben de ülkemizin göz bebeği şirketimle gurur duymaya devam edeceğim.”

Murat Erkan kimdir?

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Erkan, profesyonel iş hayatına Toshiba’da başladı. Haziran 2008’de Turkcell’e Superonline Genel Müdürü olarak katılan Erkan, 2010 yılında Harvard Business School’da Stratejik Pazarlama Programını tamamladı. Erkan, 2016’da Turkcell’de Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na, 2019’da Turkcell Genel Müdürlüğü’ne getirildi.

Murat Erkan’ın görev yaptığı dönemde hem Superonline hem Turkcell birçok ilke imza attı. Yüksek büyüme oranlarının yakalandığı, Turkcell’in yaşanan teknolojik dönüşüme öncülük ettiği, sürdürülebilirlikle ilgili yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmaların gerçekleştiği dönemde Turkcell’deki ekiplere liderlik etti.