Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
Avrupa’da flaş gelişme ! 2 ülke birleşiyor…
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
İstifa edene kıdem tazminatı müjdesi ! İşte aranan şartlar...
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
2017 büyüme rakamları açıklandı ! Beklentinin üzerinde
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Türkiye'den sonra İtalya'da alarm: Pencerelerden uzak durun
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
Yeni yağışlı hava bugün geliyor ! Haftasonu planı olanlar dikkat !
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
TSK'dan acı haber ! Afrin'de bir şehit daha verdik
GetContact uygulamasının ardından bir Türk çıktı !
GetContact uygulamasının ardından bir Türk çıktı !
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
Dolar aldı başını gidiyor ! 4 TL'yi de aştı...
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 29 Mart 2018 13:13

Turkcell yemek kartı şirketi kuruyor

Turkcell ortak ödeme şirketi ve yemek kartı şirketi kurma kararı aldı.

Turkcell yemek kartı şirketi kuruyor
A+ A-

Turkcell KAP'a yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'nin (TÖHAŞ) veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) alınacak faaliyet izni kapsamında, özel ve kamu şirketleri ile birlikte kurulması planlanan ortak ödeme şirketine kurucu olarak iştirak etmesine karar verildiği belirtti.

Açıklamada ayrıca, TÖHAŞ'ın veya başka bir Turkcell Grup şirketinin, kamu veya özel şirketler ile birlikte eşit paya sahip olması şartı ile ortak bir yemek kartı şirketi kurma kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamaya göre ayrıca, Turkcell ve bağlı ortaklıklarının sosyal sorumluluk faaliyetlerinin daha kapsamlı yürütülmesi amacıyla "Turkcell Vakfı" adı altında vakıf kurulmasına da yönetim kurulunda karar verildi.

yemek kartı , yemek firması , turkcell
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM