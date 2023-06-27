Türkiye, 226 ülkeye 1222 farkı ürün ihraç etti

Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında toplam 229 ülkeye 1232 farklı ürünün, 2023'ün ilk 5 ayında ise 226 ülkeye 1222 farklı ürünün ihraç edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ekonomi alanında bölgesine yön veren bir ülke olmasını sağlamak amacıyla, dış ticaret dengesini gözeterek; sürdürülebilir ihracat modeliyle çalışmalara devam edildiği belirtildi. Türkiye'nin ihracat potansiyelini yansıtabilmesi adına, dünyanın her noktasına ürün ihraç etmenin ve pazar çeşitliliğini arttırmanın önemine işaret edilerek, "Bakanlık olarak ülkemizin ihracatta yapmış olduğu sıçramayı devam ettirebilmek adına ortaya koyduğumuz 'Uzak Ülkeler Stratejisi' ile birlikte 2022 yılı sonu 3 bin 89 kilometre olan ihracat menzilimizin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanmaktadır" denildi.

'İHRACATÇILARIMIZ AYAK BASILMADIK NOKTA BIRAKMADI'

Türkiye'nin ihraç ürünlerini dünyanın her noktasına gönderme hedefinde ilerlerken; ihracattaki ürün çeşitliliğinin de her geçen gün artırıldığı kaydedilerek, "Geçtiğimiz yıl, ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1232 farklı ürünü ihraç etmiş bulunmaktayız. 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde ihracatını gerçekleştirdiğimiz farklı ürün sayısı ise 1222 olarak kayıtlara geçmiştir. Bakanlık olarak ürün çeşitliliğimizin yanı sıra katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracatımız içindeki payını artırmak için de titizlikle çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, toplam imalat sanayi ihracatımızda orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı, 2022 yılında yüzde 36,9'a, 2023 ocak-mayıs döneminde ise yüzde 40,8'e taşınmıştır. Bakanlığımızın çalışmalarıyla birlikte ihracatçılarımız dünyada ayak basılmadık nokta bırakmamış, 2022 yılında Ceuta'dan Cocos Adaları'na, Falkland Adaları'ndan Kuzey Mariana Adaları'na kadar dünyanın en zor köşelerine dahi ulaşarak, toplamda 229 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde ise ihracat yapılan ülke sayısı 226'dır" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de ocak-mayıs döneminde ihracat yapılmayan il kalmadığı vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"2022 yılında 24 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle ihracatçı firma sayımız ise 114 bini aşmış bulunmakta ve bu rakama ek ülkemizin kara lojistiğindeki gücünün bir göstergesi olarak 2022 yılı içerisinde kapı gruplarına göre Türkiye'den ihraç taşıma sayısı toplamda 2 milyonu aşmış durumdadır. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla, önümüzdeki dönemde bugüne kadar kaydetmiş olduğumuz tüm bu başarıları, pek çok yeni proje ve strateji ile devam ettirmek için Ticaret Bakanlığı olarak bölgesinin ihracat üssü olmayı başaran Türkiye'yi, küresel ihracatın güçlü ülkeleri arasına taşıyacağız."

DHA