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Türkiye için korkutan enflasyon tahmini

Türkiye için korkutan enflasyon tahmini

TÜİK’in mart ayı enflasyonunu yüzde 61,14 olarak açıklamasının ardından uluslararası yatırım bankaları tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı enflasyon oranını yüzde 61,14 olarak açıklanmasının ardından önce iç piyasalar ardından ise uluslararası yatırım bankalarından açıklamalar geldi.

Goldman Sachs, enflasyonun bu yılın büyük bölümünde yüzde 65’in üzerinde kalmasını beklediğini açıkladı. Golman, mayıs ve haziran aylarında ise yüzde 67,0 seviyelerinde bir zirve görülebileceğini ifade etti.

Goldman, daha önce zirvenin yüzde 60’ın hemen üzerinde olacağı, yıl sonunda ise yüzde 45 seviyelerine ineceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan JPMorgan da enflasyonun yüzde 65-70 aralığında seyretmesini beklediğini duyurdu.

 

Etiketler enflasyon TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu Goldman Sachs JPMorgan
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