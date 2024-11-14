Türkiye ile Britanya arasında demiryolu anlaşması imzalandı

Türkiye ve Britanya arasında demiryolu sektöründe işbirliğini geliştirmek amacıyla ‘Demiryolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı.

Ankara’daki JW Marriot Otel’de ‘Britanya-Türkiye Demiryolu Forumu’nda Britanya Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Wendy Wyver Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi.

Wyver, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla daha modern bir serbest ticaret anlaşması tesis edilmesine ilişkin karşılıklı niyetleri olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ömrüye Ayan, mutabakat zaptının iki ülke arasında demiryolu alanındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Britanya’nın demiryolu taşımacılığı yöneticisi Andrea Pearson da iki ülke arasında demiryolları sektöründeki işbirliğinin 150 yıldır devam ettiğini vurguladı. Her iki ülkede de demiryolu sektöründe heyecan verici bir dönemden geçildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Ayan ve Pearson, ‘Demiryolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladı.