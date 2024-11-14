  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye ile Britanya arasında demiryolu anlaşması imzalandı

Türkiye ile Britanya arasında demiryolu anlaşması imzalandı

Türkiye ile Britanya arasında demiryolu anlaşması imzalandı
Güncelleme:

Türkiye ve Britanya arasında demiryolu sektöründe işbirliğini geliştirmek amacıyla ‘Demiryolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalandı.

Ankara’daki JW Marriot Otel’de ‘Britanya-Türkiye Demiryolu Forumu’nda Britanya Türkiye Büyükelçi Yardımcısı Wendy Wyver Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu söyledi.

 Wyver, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla daha modern bir serbest ticaret anlaşması tesis edilmesine ilişkin karşılıklı niyetleri olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ömrüye Ayan, mutabakat zaptının iki ülke arasında demiryolu alanındaki ilişkileri daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Britanya’nın demiryolu taşımacılığı yöneticisi Andrea Pearson da iki ülke arasında demiryolları sektöründeki işbirliğinin 150 yıldır devam ettiğini vurguladı. Her iki ülkede de demiryolu sektöründe heyecan verici bir dönemden geçildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Ayan ve Pearson, ‘Demiryolu Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nı imzaladı.

Etiketler türkiye britanya demiryolu anlaşması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahte doktor ''mobil'' güzellik merkezinde yakalandı! Sahte doktor ''mobil'' güzellik merkezinde yakalandı! ''Hassas Bölgeleri'' korumakla görevli polis memuru eşini katledip, intihar etti ''Hassas Bölgeleri'' korumakla görevli polis memuru eşini katledip, intihar etti Altında rekor düşüş: Sadece birkaç gün içerisinde eridi Altında rekor düşüş: Sadece birkaç gün içerisinde eridi İstanbul'da kayıp kız çocuğundan kötü haber: Cansız bedeni derede bulundu! İstanbul'da kayıp kız çocuğundan kötü haber: Cansız bedeni derede bulundu! Türkiye'nin güzel fenomeni ve ünlü YouTuberı fuhuştan gözaltında Türkiye'nin güzel fenomeni ve ünlü YouTuberı fuhuştan gözaltında Türkiye'nin sessiz pandemisi büyüyor: Vakalar arasında çok sayıda çocuklar da var Türkiye'nin sessiz pandemisi büyüyor: Vakalar arasında çok sayıda çocuklar da var Marmara Bölgesi'nin cennetinden kahreden gizemli manzara Marmara Bölgesi'nin cennetinden kahreden gizemli manzara Randevular yüzde 100 doldu: Yeni yılda 15 TL yerine 7 bin TL ödenecek Randevular yüzde 100 doldu: Yeni yılda 15 TL yerine 7 bin TL ödenecek Nesli tükendi sanılan Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Nesli tükendi sanılan Anadolu Parsı bir kez daha görüntülendi Bakanlığın ifşa listesi büyüyor: Kıyma ve sucuktan da kanatlı çıktı! Bakanlığın ifşa listesi büyüyor: Kıyma ve sucuktan da kanatlı çıktı!
Yeşilçam'ın vazgeçilmez sarışınıydı, yıllar güzelliğini ondan çalamadı Yeşilçam'ın vazgeçilmez sarışınıydı, yıllar güzelliğini ondan çalamadı Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı Icardi Arjantin'e gidip Wanda Nara'yı sevgilisiyle bastı Saç baş yolduran trafik canavarı kamerada Saç baş yolduran trafik canavarı kamerada Sosyete kasabı ne olduğunu bile anlamadı! Sosyete kasabı ne olduğunu bile anlamadı! İzmir'de AIDS olan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de AIDS olan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Serdar Ortaç'ın sosyal medya hesabıyla ilgili gerçek ortaya çıktı 2025 yılının resmi tatil günleri belli oldu 2025 yılının resmi tatil günleri belli oldu Genç eşini kemerle boğup, intihar etmeye kalkıştı! Genç eşini kemerle boğup, intihar etmeye kalkıştı! Gerçek kış şimdi başlıyor: Buz gibi yağışlı bir havaya hazır olun! Gerçek kış şimdi başlıyor: Buz gibi yağışlı bir havaya hazır olun! Zeynep Bastık 'Yaşayan En Seksi Türk Kadını'' seçildi, ortalık karıştı Zeynep Bastık 'Yaşayan En Seksi Türk Kadını'' seçildi, ortalık karıştı