Türkiye motosiklet sektörünün En Cool Markası Yamaha Motor seçildi

Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde gerçekleşen “Cool Markalar Araştırması” sonucunda motosiklet sektörünün “En Cool Markası” Yamaha Motor seçildi.

Türkiye’nin 12 istatistiki bölgesinde farklı ses gruplarının dahil edildiği araştırmada katılımcılar Yamaha Motor’u “En Cool Motosiklet Markası” seçti. Teknolojisi ve tasarımlarıyla kullanıcı gözünde tarz sahibi duran Yamaha Motor karizmatik duruşunu yönetimden pazarlama faaliyetlerine kadar her alanda göstermeye devam ediyor.

Türkiye’nin pazarlama dünyasında en güvenilir yayını olan Marketing Türkiye ve Hollanda merkezli, 15 ülkede faaliyet gösteren araştırma şirketi Roamler’in ortaklaşa düzenlediği “En Cool Markalar” Araştırması 30’u aşkın kategoride gerçekleşti. Her yıl sıralamanın değiştiği araştırmada markalar kıyasıya yarışıyor. Türkiye’nin en cool markalarının seçildiği araştırmada tüketici gözünde karizma sahibi markalar belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre motosiklet kategorisinde tüketicinin gözünde “En Cool Marka” Yamaha Motor seçildi.

Sektöründe felsefesi, teknolojisi, tasarımı ve müşteri ilişkileri yönetimiyle beklentilerin ötesinde hizmet sunan Yamaha Motor, kullanıcısına özgür, yaratıcı ve arzu edilen bir hayat tarzı sunuyor. “Kuruluşundan bu yana teknolojiyi özgün yaşam tarzı yaratma çabasıyla işleyen Yamaha Motor, tüm dünyada kitleleri peşinden sürükleyen marka oldu” diyen Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, “Markamızın savunduğu Kando felsefesi, müşteri beklentilerinin üzerinde teknoloji ve hizmet yaratma çabamızın çıkış noktası. Teknolojimiz, tasarımlarımız, sunduğumuz yaşam biçimi, çevre ve insan duyarlılığımız, karizmatik duruşumuzu destekleyen önemli yapı taşlarımız. Savunduğumuz ilkelerin tüketici tarafından da benimsenmesi bizim için son derece önemli, “Cool Markalar Araştırması” sonucu ile de bunu kanıtlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.