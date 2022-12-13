Türkiye'de kriptoyla ev kiralama, satın alma dönemi başlamış bile

Sosyal medya üzerinden yaptığı döviz, altın ve kripto para analizleriyle sıkı bir takipçi kitlesine sahip olan ünlü piyasa analisti Tunç Şatıroğlu savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen Rusların kripto para ile ödeme yaparak konut kiraladığını iddia etti..

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Ünlü analist ve Kanal Finans kurucusu Tunç Şatıroğlu bugün BTC Haber TV'de katıldığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ( 12 Aralık Pazartesi itibariyle ) açıklanan Ekim ayı ödemeler dengesi istatistiklerinde yer alan net hata ve noksan kalemine dair dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Hatırlanacağı gibi TCMB Pazartesi günü yaptığı Ekim ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklamasında kamuoyunda özetle "kaynağı belirsiz para" olarak bilinen ancak teknik olarak ödemeler dengesinde kaynağı belirlenemeyen döviz giriş ve çıkışlarının yazıldığı kalem olan net hata noksan kaleminde Ekim ayında 660 milyon dolar giriş yaşandığı, 2022 yılı 10 aylık toplam girişin 20 milyar 970 milyon dolara çıktığı belirtilmişti.

Geçen yılın ilk 10 ayında bu kalem 9 milyar 705 milyon dolar olarak açıklanmıştı. TCMB'nin paylaştığı bu istatistiklerle net hata noksanın rekor seviyeye çıktığı gözlemlenmişi.

Net hata noksan, bir ülkenin dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği ekonomi verisine verilen addır. Kaynağı belirsiz para olarak da adlandırılan net hata noksan, ödemeler dengesi tablosunu dengeleştirme işlevini yerine getirir.

Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri ve muhalefet rekor seviyeye ulaşan net hata noksan rakamlarının kaynağına dair tartışmaları sürdürürken, yaptığı finansal analistlerle dikkatleri üzerine çeken ünlü analist Tunç Şatıroğlu bu net hata noksana neden olan sebeplerden birini canlı yayında açıkladı.

Şatıroğlu, BTCHaber TV'de katıldığı canlı yayında kripto para analizi yaparken şu ifadeleri kullandı:

" Benim bir arkadaşım var Antalya'da. Bana diyor ki, bir çok gelen Ruslar emlakçıya gidiyorlar ve Tether (Tether, Tether Limited tarafından Temmuz 2014'te kurulan ve kripto para piyasasında 1 Dolar'a eşit StableCoin olarak sunulan kripto para birimi) verip emlakçıdan dolara çevirip oradan daire alıyorlar. Türkiye'ye giren bir net hata noksan diyoruz ya işte bunu ölçemiyoruz mesela. Tether ile gelmiş çünkü. Yani piyasada var ve tercih ediliyor. "

Türkiye'de cari açık uçtu, net hata noksan girişi rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre cari açık ekimde 359 milyon dolar oldu. Beklenti ekimde açığın 1.6 milyar dolar gelmesi yönündeydi.TCMB verilerine göre ekim ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 463 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6 milyar 702 milyon dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5 milyar 184 milyon dolara ulaştı. Yılın ilk 10 ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 43 milyar 41 milyon dolar fazla verdi.

Ekim ayında net hata ve noksan kaleminde 660 milyon dolar giriş yaşanırken, 10 aylık toplam giriş 20 milyar 970 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk 10 ayında bu kalem 9 milyar 705 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Ekim ayında portföy yatırımlarında 302 milyon dolar tutarında net giriş kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 417 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 125 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.