  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. ''Müjde'' denmişti ama... Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek!

Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek

Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek
Güncelleme:

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan, ancak Bağ-Kur sigortası bulunmayan çiftçiler için her ay 9 bin TL'yi aşan prim borcu anlamına gelen yarın otomatik tescil süreci başlıyor.

SGK, 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup Bağ-Kur (4B) tescili bulunmayan vatandaşların sigortalılığını otomatik olarak başlatacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, bu uygulama tarımsal faaliyette bulunan birçok kişinin haberi olmadan her ay 9 bin TL’yi aşan prim borcu ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Bu durum özellikle yaşlı, engelli maaşı alan ya da sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur kaydının açılmasıyla birlikte bu yardımların kesilmesi veya dul-yetim aylıklarının düşürülmesi söz konusu olabilir.

Tarımsal faaliyette bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için ise bir istisna bulunuyor. Bu kişiler, SGK’ya verecekleri dilekçeyle sigortalılıktan muaf tutulabiliyor. Ancak bu başvuruyu yapmadan önce, geçmişte aldıkları sağlık hizmetlerinin bedelinin SGK tarafından talep edilebileceği konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor.

65 yaşını doldurmadan önce başvuru yapanların talepleri reddedilse de, bu yaşa ulaştıktan sonra yeniden dilekçe vererek muafiyet talebinde bulunabiliyorlar. SGK, başvuru sürecinde ilk dilekçenin verildiği tarihi esas alarak işlem yapıyor.

Yalnızca çiftçiler değil, gelir vergisinden muaf olan küçük esnaf ve sanatkârlar da belirli şartlar dahilinde Bağ-Kur priminden muaf tutulabiliyor. Ancak bunun için faaliyetlerinden elde ettikleri net gelir, SGK tarafından belirlenen alt sınırın altında olmalı.

Muafiyet hakkı kazanmak isteyen çiftçiler, Ziraat Odası’ndan esnaf ve sanatkarlar ise bağlı bulundukları Esnaf Odaları Birliği’nden "Sigortalılık Muafiyet Belgesi" alarak SGK’ya iletmek zorunda.

Belge iki nüsha hazırlanıyor. Bir nüshası ilgili odaya verilirken, diğer nüshası SGK’ya sunuluyor. SGK, başvuruyu inceleyerek kişinin gerçekten prim ödeyecek ekonomik gücü bulunmadığını tespit ederse, prim yükümlülüğünü kaldırabiliyor.

İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısının tamamı için...

text-ad
Etiketler İsa Karakaş bağkur sigorta SGK Çiftçi Kayıt Sistemi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce İTÜ, şimdi de ODTÜ! Rektörü dakikalarca protesto ettiler Önce İTÜ, şimdi de ODTÜ! Rektörü dakikalarca protesto ettiler İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor! İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor! MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim'' MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim'' İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar! İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar! Temmuz ayı erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı; zirvedeki fark 2,3 puan! Temmuz ayı erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı; zirvedeki fark 2,3 puan! Bartın'da gizemli olay: Bal mumundan yapılmış bebek, bebeğe sarılı muska... Bartın'da gizemli olay: Bal mumundan yapılmış bebek, bebeğe sarılı muska... Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Fenerbahçe'de Anderson Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçe'de Anderson Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: Güncel kabus haritası yayınlandı! Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: Güncel kabus haritası yayınlandı! Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı! Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı!
En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu! Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu! Mansur Yavaş'tan iktidara zor soru: ''Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı?'' Mansur Yavaş'tan iktidara zor soru: ''Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı?'' Filenin Sultanları bir kez daha üzdü: 4'üncü mağlubiyet... Filenin Sultanları bir kez daha üzdü: 4'üncü mağlubiyet... Yolcu uçağı havalandıktan saniyeler sonra düştü Yolcu uçağı havalandıktan saniyeler sonra düştü Markette kanlı ''sen sapık mısın'' kavgası: Bir anne ve çocuğuna mermi yağdırdı! Markette kanlı ''sen sapık mısın'' kavgası: Bir anne ve çocuğuna mermi yağdırdı! İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı Beşiktaş'ta tarihe geçen imza töreni: Orkun Kökçü'nün maliyeti belli oldu! Beşiktaş'ta tarihe geçen imza töreni: Orkun Kökçü'nün maliyeti belli oldu! Dolandırıcı çetesi imara açılan köyü altüst etti; tüm tapuları tek tek ele geçirdiler! Dolandırıcı çetesi imara açılan köyü altüst etti; tüm tapuları tek tek ele geçirdiler!