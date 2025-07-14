Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan, ancak Bağ-Kur sigortası bulunmayan çiftçiler için her ay 9 bin TL'yi aşan prim borcu anlamına gelen yarın otomatik tescil süreci başlıyor.

SGK, 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup Bağ-Kur (4B) tescili bulunmayan vatandaşların sigortalılığını otomatik olarak başlatacak. SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısına göre, bu uygulama tarımsal faaliyette bulunan birçok kişinin haberi olmadan her ay 9 bin TL’yi aşan prim borcu ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Bu durum özellikle yaşlı, engelli maaşı alan ya da sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur kaydının açılmasıyla birlikte bu yardımların kesilmesi veya dul-yetim aylıklarının düşürülmesi söz konusu olabilir.

Tarımsal faaliyette bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar için ise bir istisna bulunuyor. Bu kişiler, SGK’ya verecekleri dilekçeyle sigortalılıktan muaf tutulabiliyor. Ancak bu başvuruyu yapmadan önce, geçmişte aldıkları sağlık hizmetlerinin bedelinin SGK tarafından talep edilebileceği konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor.

65 yaşını doldurmadan önce başvuru yapanların talepleri reddedilse de, bu yaşa ulaştıktan sonra yeniden dilekçe vererek muafiyet talebinde bulunabiliyorlar. SGK, başvuru sürecinde ilk dilekçenin verildiği tarihi esas alarak işlem yapıyor.

Yalnızca çiftçiler değil, gelir vergisinden muaf olan küçük esnaf ve sanatkârlar da belirli şartlar dahilinde Bağ-Kur priminden muaf tutulabiliyor. Ancak bunun için faaliyetlerinden elde ettikleri net gelir, SGK tarafından belirlenen alt sınırın altında olmalı.

Muafiyet hakkı kazanmak isteyen çiftçiler, Ziraat Odası’ndan esnaf ve sanatkarlar ise bağlı bulundukları Esnaf Odaları Birliği’nden "Sigortalılık Muafiyet Belgesi" alarak SGK’ya iletmek zorunda.

Belge iki nüsha hazırlanıyor. Bir nüshası ilgili odaya verilirken, diğer nüshası SGK’ya sunuluyor. SGK, başvuruyu inceleyerek kişinin gerçekten prim ödeyecek ekonomik gücü bulunmadığını tespit ederse, prim yükümlülüğünü kaldırabiliyor.

İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki yazısının tamamı için...