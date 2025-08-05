Türkiye'nin 32 yıllık tekstil devi konkordato ilan etti

1993 yılında kurulan köklü tekstil firması Leras Tekstil, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan etti.

1993 yılında kurulan sektörün önemli firmalarından Leras Tekstil, yaşadığı ekonomik zorlukları aşamayarak konkordato ilan etti. Şirket, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden aldığı kararla borçlarını yapılandırmak üzere geçici mühlet süreci başlattı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı şirketi Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu kararla birlikte, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca şirketler hakkında uygulanan her türlü haciz, tedbir ve muhafaza işlemi geçici olarak durduruldu. Bu süreç, firmalara mali durumlarını iyileştirmek için bir nefes alma fırsatı sunuyor.

Mahkeme, konkordato sürecinin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla üç kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Bu heyet, şirketlerin mali durumunu inceleyerek, konkordato talebinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağını değerlendirecek.

Kararda ayrıca, şirketin konkordato talebinden önce düzenlediği çeklerle ilgili de önemli bir madde yer aldı. Geçici mühlet süresi boyunca, bu çeklerin bankaya ibraz edilmesi durumunda "konkordato sürecindedir" şerhi düşülecek.