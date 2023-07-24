Türkiye'nin altın ithalatında dikkat çekendeğişim

İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatı haziranda 13,3 ton altınla bir önceki aya göre yüzde 39 arttı.

Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre, 2022’de Türkiye’ye 10,1 milyar İsviçre frangı değerinde 188 ton altın ihraç etmişti.

İhracat, 2023’e de rekorla başlamıştı. İsviçre’nin ocakta Türkiye’ye 58,3 ton altın ihraç etmişti. Bu sayı şubatta 44 tona, marttaysa 10,7 tona gerilemişti. Nisandaysa yine sert bir düşüşle 1,5 tona geriledi.

Seçimler sonrası haziranda İsviçre’den altın ihracatı bir önceki aya göre yüzde 39 arttı. Mayısta ihracat 9,44 tondu. Haziran 2022’de aynı ülkeden 10,14 ton altın ihracatı yapılmıştı.

Diğer yandan İsviçre’nin genel altın ihracatı haziranda geriledi.