  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'nin altın ithalatında dikkat çekendeğişim

Türkiye'nin altın ithalatında dikkat çekendeğişim

Türkiye'nin altın ithalatında dikkat çekendeğişim
Güncelleme:

İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatı haziranda 13,3 ton altınla bir önceki aya göre yüzde 39 arttı.

Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre, 2022’de Türkiye’ye 10,1 milyar İsviçre frangı değerinde 188 ton altın ihraç etmişti.

 İhracat, 2023’e de rekorla başlamıştı. İsviçre’nin ocakta Türkiye’ye 58,3 ton altın ihraç etmişti. Bu sayı şubatta 44 tona, marttaysa 10,7 tona gerilemişti. Nisandaysa yine sert bir düşüşle 1,5 tona geriledi.

Seçimler sonrası haziranda İsviçre’den altın ihracatı bir önceki aya göre yüzde 39 arttı. Mayısta ihracat 9,44 tondu. Haziran 2022’de aynı ülkeden 10,14 ton altın ihracatı yapılmıştı.

Diğer yandan İsviçre’nin genel altın ihracatı haziranda geriledi.

 

 

Etiketler altın altın ithalatı altın ihracatı ihracat ithalat Türkiye isveç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Depoları doldurun! Bir rekor zam daha geliyor
Meteoroloji'den 29 ilimiz için sağanak yağış uyarısı
Türkiye'nin göç istatistikleri açıklandı: 494 bin kişi geldi, 466 bin kişi gitti
Galatasaray transferde çıldırdı: Önce Zaha şimdi de...
Türkiye'nin ve Dünya'nın en büyüğüydü... Kahreden görüntü geldi!
HÜDA-Parlı ismin katil zanlısının evine saldırdılar
AK Parti'nin İstanbul için yeni çılgın projesi ortaya çıktı
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ''Barbie'' oldu! Süper miniyle poz verdi
Denizi olmayan ilimizdeki gizli denize ziyaretçi akını
Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti