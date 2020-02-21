Türkiye'nin en borçlu belediyesinin bu hamlesi pes dedirtti

Tam 6 milyar lirayı aşan borcuyla Türkiye'nin "en borçlu belediyesi" olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir Kuran kursuna 540 bin TL’lik mobilya ve aydınlatma malzemesi aldı.

Büyükşehir belediyesine bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gölkent Kuran Kursu’na mobilya almak için 24 Ocak tarihinde ihale yaptı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı pazarlık usulü yöntemiyle yapılan ihaleye iki şirketin teklif vermesine karşın sadece 282 bin 437 TL teklif veren MY Ofis Mobilya Şirketi’nin teklifi geçerli sayıldı. Şirketle AK Partili belediye arasında da 12 Şubat'ta sözleşme imzalandı.

258 BİN TL’LİK ELEKTRİK MALZEMESİ

AK Partili belediye, 22 Ocak tarihinde de “Gölkent Kuran Kursu İçin Muhtelif Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Alımı” başlığıyla bir ihale daha yaptı. Yine pazarlık usulü yapılan ihaleyi tek istekli olan ve 258 bin 301 TL teklif veren Atek Enerji Otomasyon Şirketi ihaleyi kazandı. AK Parti’li belediye ile şirket arasında 30 Ocak’ta sözleşme imzalandığı öğrenildi.

KURAN KURSUNA TESLİM EDİN

İhale ilanında da satın alınan malzemelerin İzmit İlçe Müftülüğü Gölkent Cami ve Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursu’na teslim edilmesi istendi. Malzemelerin İdari İşler Şube Müdürlüğünde görevli personel tarafından gerekli kontroller yapıldıktan kurulum ve montajının gerçekleştirilieceği belirtildi.

2017 YILINDA 171 BİN LİRA HARCAMIŞLAR

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi malzeme aldığı Kuran kursu için 2017 yılında da ihale yaptı. Belediyeye bağlı Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı 22 Haziran 2017 yılında Gölkent Cami ve Kuran Kursu’nun alüminyum giydirme cephesi için malzeme alım ihale yaptı. İhaleyi 171 bin TL teklif veren Aldoğsan İnşaat kazandı.