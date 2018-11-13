Sendika başkanına silahlı saldırı !
Sendika başkanına silahlı saldırı !
Herkesi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu
Herkesi ilgilendiren düzenleme Meclis'e sunuldu
Binlerce öğrencinin beklediği burs ve kredi sonuçları açıklandı
Binlerce öğrencinin beklediği burs ve kredi sonuçları açıklandı
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2 karar
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2 karar
SMA hastalarına bakanlıktan müjde
SMA hastalarına bakanlıktan müjde
Sosyal medya fenomeninin dekolteli kıyafeti başına dert oldu
Sosyal medya fenomeninin dekolteli kıyafeti başına dert oldu
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
Dolar yeni güne nasıl başladı ? İşte günün ilk rakamları
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 13 Kasım 2018 12:38

Türkiye'nin göç istatistikleri açıklandı ! İşte en çok göç veren ilimiz

Türkiye'de geçen yıl 2 milyon 684 bin 820 kişi kentler arasında göç etti. En çok göç alan il Tekirdağ, en çok göç veren il ise Bayburt oldu.

Türkiye'nin göç istatistikleri açıklandı ! İşte en çok göç veren ilimiz
A+ A-

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2017'de 2 milyon 684 bin 820 kişi yaşadığı şehri değiştirdi. Bu nüfusun yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini ise kadınlar oluşturdu.

Net göç hızına göre geçen yıl en çok göçü Tekirdağ aldı. Tekirdağ'ı, Yalova, Kocaeli, Eskişehir, Bilecik, Çanakkale, Muğla, Düzce, Uşak ve Şırnak izledi.

Net göç hızına göre ise en çok göç veren il Bayburt oldu. Bayburt'u sırasıyla Gümüşhane, Ağrı, Muş, Giresun, Ardahan, Kars, Bitlis, Ordu ve Van takip etti.

Aynı ilin ilçeleri arasında göç edenlerin sayısı ise 2017'de 1 milyon 867 bin 211 kişi oldu. Bu bireylerin yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü ise kadınlar oluşturdu.

En büyük nüfusa sahip ilk 5 ilin kendi ilçeleri arasında göç etme durumuna bakıldığında ise İstanbul'da 515 bin 842, Ankara'da 183 bin 112, İzmir'de 122 bin 640, Bursa'da 62 bin 853 ve Antalya'da 52 bin 799 kişinin ilçeler arasında göç ettiği belirlendi.

AA

göç istatistikleri , türkiye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM