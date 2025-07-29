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Türkiye'nin tekstil ve turizm devinin 5 şirketi konkodato ilan etti!

Türkiye'nin tekstil ve turizm devinin 5 şirketi konkodato ilan etti!
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Türkiye'nin önemli gruplarından BO Group, mali sıkıntılar nedeniyle bünyesindeki 5 şirket için konkordato başvurusunda bulundu.

Türkiye'de son dönemde konkordato ilan eden şirketlerin sayısındaki artış sürerken, tekstil ve turizm sektöründe bir dönem öncü olarak kabul edilen BO Group da mali krize yenik düştü. Grup bünyesindeki beş şirket için konkordato başvurusu yapıldı.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, BKB Turizm, Boy-Bo Tekstil, Ekim Otelcilik, Embo Turizm ve Sevbo Tekstil ile grup ortakları Emir Osman Bozkurt, Hülya Bozkurt, Osman Bozkurt ve Sevgi Bozkurt hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme ayrıca konkordato sürecini yürütmek üzere üç kişilik bir komiser heyeti görevlendirdi. BO Group için hayati önem taşıyan kritik duruşma tarihi ise 23 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Grubun en bilinen şirketlerinden biri olan Boy-Bo Tekstil, 1995 yılından bu yana faaliyet gösteriyor ve tekstil sektöründe önemli bir yere sahipti. Şirket, dünya çapında tanınan giyim markalarına üretim yapmasıyla biliniyordu. Boy-Bo Tekstil'in çalıştığı markalar arasında Benetton, Armani, Zegna, Diesel, Topshop, H&M, Next, Reebok, Fila, Gap, Esprit, Tommy Hilfiger, Mango, Zara, LCW ve Colins gibi birçok küresel dev yer alıyordu.

BO Group'un konkordato başvurusu, sadece grup bünyesindeki şirketleri değil, aynı zamanda onlarla iş birliği içinde olan çok sayıda taşeron, tedarikçi ve alt yükleniciyi de doğrudan etkileyecek. Sektör temsilcileri, bu tür büyük çaplı konkordatoların piyasada domino etkisi yaratabileceği ve daha fazla şirketi zor duruma sokabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

 

Dünya Gazetesi

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Etiketler tekstil bo group konkordato
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