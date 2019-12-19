Üçüncü köprü için ödenecek para dudak uçuklattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuştu. "Soruyoruz yahu bu yatırımların maliyetleri neyse hesap verin, kimse vermiyor" ifadelerini kullanan Erkek, uzmanların raporlarından bu maliyetleri öğrendiklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, üçüncü köprünün uzman raporlarından derlenen maliyetlerini paylaşarak, "Üçüncü köprünün maliyeti 127 kilometre yolla birlikte 2.3 milyar dolar. 2026’de konsorsiyuma ödenecek para ne kadar? Geçiş ücretleri artı garantiler dahil 10 milyar dolar. Böyle bir kazanç nerede var. Nerede var böyle bir keyfilik, hukuksuzluk" dedi.

'NASIL VİCDANINIZ RAHAT'

Üçüncü köprünün uzman raporlarından derlenen maliyetlerine değinen Erkek, şu ifadeleri kullandı: "Üçüncü köprünün maliyeti 127 kilometre yolla birlikte 2.3 milyar dolar. Bizim rakamlarımız değil bunlar uzmanların rakamları. 2026’de konsorsiyuma ödenecek para ne kadar? Geçiş ücretleri artı garantiler dahil…10 milyar dolar. 2026’da. 10 milyar dolar…Böyle bir kazanç nerede var. Nerede var böyle bir keyfilik, hukuksuzluk. Milletin parası çünkü. 140 bin geçecek demişiniz. 40 bin geçiyor. Millet ödüyor, millet! Yüzde 75’ini neredeyse. Siz bütçeden milletin parasını nasıl dağıtıyorsunuz yandaşlara. Nasıl yapıyorsunuz, nasıl vicdanınız rahat" dedi.