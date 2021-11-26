Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar yorumu: Türk lirası henüz dayak yemedi...

İki ünlü ekonomist Remiz Özdemir ve Evren Devrim Zelyut ekonomiyle ilgili bir değerlendirme yaptı ve bundan sonra olacakları açıkladı.

ABD doları dün günü 13 sınırında kapatmasının ardından bugün güne yükselişle başladı.

Dolar 13 liranın üzerinde işlem görürken, euro 15 lira sınırına yaklaştı. Dolar ilk olarak 10 liraya ulaşmasının ardından 5 gün sonra 11 seviyesine yükseldi.

11 seviyesinden 12 seviyesine çıkması ise 4 gün sürdü. Dolar, dün gün içinde saatler içerisinde 13 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı.

Dolar/TL , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında 13 lirayı aşarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 15 lira seviyesine çıktı.

Güne 12,99 ile başlayan Amerikan doları, bugün itibarıyla %3,23 azalışla 12,39 liradan işlem gördü. Dün en düşük 11,35, en yüksek 13,50 seviyelerini gören Amerikan doları, günü 12,82 seviyesinde kapattı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Peki piyasalarda yaşanan bu çalkantı ve yangın sürecek mi? İş dünyası ve vatandaşlar bu kaosun sona erip ermeyeceğini tartışmaya başladı. Ekonomistler de bir yandan kabineye bu konuda tavsiye ve uyarılarda bulunurken ekonomist Remzi Özdemir ve Evren Devrim Zelyut'tan çok çarpıcı Türkiye ve dolar analizi geldi.

Her iki ekonomist de doların bu rakamlarda durmayacağını belirterek 17 liranın üstünü işaret etti. Özellikle Remzi Özdemir'in kullandığı ifadeler korkuttu. Özdemir "Türk lirası henüz dayak yemedi" diyerek 2022 yılının ilk üç ayını gösterdi.

YouTube üzerinden bir program yapan iki ekonomist gündeme dair açıklamalar yaptı.

SADECE TABELADA KALMAYACAK...

Evren Devrim Zelyut, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bakın bundan sonra ne olacak. Bu kur böyle 12 lirada sadece tabelada kalmayacak. Girdi maliyetleri nedeniyle kur geçişgenliği 1000 kere dedim 1001'inci kez diyorum. Yine korkunç bir enflasyon geliyor. Büyük bir enflasyon dalgası geliyor. Bu enflasyon firmalarımızdan gelecek ve bizi vuracak. Ve iş bununla da kalmıyor. Küresel enflasyon artıyor, ABD'de Avrupa'da.

Ve bunun üstüne asıl şenlik FED. FED, faizi 2022 ocak şubat ayında artırdığı zaman görün bakalım bu üç etki yan yana gelidiğinde Türkiyle enflasyonu, küresel enflasyon ve FED faiz artırımı geldiğinde dolarda 17 Plus diyeceğiz. Bunu durduracak tek bir şey var. Akıllı uslu ekonomi politikaları... Bütçede tasarruf yaparak kaynakları korumak lazım. Bunları yapmazsak eğer dolarda 17 Plus bizim kapımızı çalacak, bir, iki, ay üç içinde."

ŞU ANKİ KUR KRİZİ BİR FRAGMAN

Evren Devrim Zelyut'un değerlendirmelerine katılan Remzi Özdemir ise, "Ben de şu anki dövizde yaşanan kur krizini bir fragman olarak görüyorum. 2022 yılında yaşanacak büyük krizin adı FED. Faiz artışı krizi. Türk lirası henüz dayak yemedi. Bu bizim kendi kendimizi dövmemiz. Asıl büyük şok yurt dışından gelecek. ABD'den FED'den gelecek. Faiz artışıyla birlikte Türk lirası çok büyük dayak yiyecek. Çünkü elimizde para yok, Merkez Bankası'nda para yok." tespitinde ve uyarısında bulundu.