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Ünlü iktisatçıdan kara tablo: ''2001 krizinden bile daha kötü''

Ünlü iktisatçıdan kara tablo: ''2001 krizinden bile daha kötü''
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Eski Merkez Bankası Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara kamudaki döviz açığı için ''Tablo 2001 krizinden daha kötü'' diyerek bu tabloyu yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kara “Kamunun döviz açık pozisyonunun 300 milyar $'ı geçtiğini tahmin ediyorum. Yani artık kurdaki her 1 TL artışın kamuya (halka) yükü yaklaşık 300 milyar TL olacak. TCMB’den beklentim Finansal İstikrar Raporunda bardağın sadece dolu tarafını değil, bu tabloyu da ortaya koymasıdır” ifadesini kullandı.

Kara'nın paylaşımına yorum yapan ekonomist ve CHP İzmir Milletvekili adayı Güldem Atabay “Bu bir felakettir. 2001 krizinden beterdir” dedi.

 

Etiketler iktisatçı hakan kara kriz kamunun döviz açığı prof. dr. hakan kara
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