Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman hayatını kaybetti. Cenazesi 2 Mayıs’ta (bugün) Bolu Gerede Yenecik Köyü’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek.

Ahmet Kahraman, 2009-2018 yılları arasında Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve Meclis üyeliği görevlerinde bulunmuştu. Kahraman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Orman Ürünleri Sektör Meclisi Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Orta Anadolu Mobilya İhracatçıları Birliği Başkanlığı gibi görevler de yürütüyordu. Gentaş’tan KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Grubumuza Bağlı şirketlerin birçoğunda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Ahmet Kahraman’ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybettik. ‘Kahraman’ ailesinin, şirketler grubumuzun ve ülkemizin bu acı kaybının üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

2017’DE İLK 5’TE YER ALDI

Gentaş, Bolu’da 2017 yılında kurumlar vergisinde en yüksek beyanda bulunan ilk 5 şirket arasında yer almıştı. 1972 yılında Bolu’nun Mengen ilçesinde kurulan Gentaş Şirketler Grubu, 1991 yılından bu yana BIST 100’de işlem gören anonim şirket statüsünde. Orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, CPL, HPL ve kompakt laminat dallarında öncü firmalar arasında yer alıyor. Şirket, ayrıca werzalit üretimi de gerçekleştiriyor.